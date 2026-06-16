Tokat'ta çukurlara fide dikerek protesto

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) – Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Tozanlı grup yolunda yıllardır çözülemeyen altyapı ve yol sorunu, bölge halkını isyan ettirdi. Reşadiye, Doğanşar ve Almus ilçelerine bağlı yaklaşık 35 köy ile mezranın ortak geçiş güzergahı olan 25 kilometrelik bağlantı yolundaki devasa çukurlar nedeniyle her gün maddi hasarlı kazalar yaşandığını belirten vatandaşlar, seslerini yetkililere duyurabilmek için sıra dışı bir eyleme imza attı. Çevre köy sakinleri, yollardaki derin çukurlara patates, biber, domates, fasulye ve çiçek fideleri dikerek ihmalleri ve yolsuzluk iddialarını protesto etti.

Dün akşam saatlerinde bir vatandaşın çukurlardan kaçmaya çalışırken kaygan zemin nedeniyle kaza yaptı ve aracında ağır maddi hasar oluştu. Bölgede sık sık kaza yaşandığını söyleyen Tokatlılar, daha 15 gün önce Sazak mevkiinde bir vatandaşın uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiğini hatırlattı. Sivas ve Tokat il sınırları arasında kalan yolların adeta kadere terk edildiğini ifade eden bölge halkı, yetkilileri göreve çağırdı.

Çevre köy sakinlerinden Mustafa Özdemir, dün akşam yaşanan kazaya ve yolların durumuna işaret ederek şunları söyledi: "Akşam arkadaşı evine bıraktım. Gelirken şuradan çukurdan kaçayım derken yol kaygandı, arabanın hali ortada. Her gün burada bir tehlike yaşıyoruz. Geçenlerde yine biri öldü. Her gün kaza oluyor. Geçen gün şu arkadaşın hanımını götürdüm Baydarlı tarafından; oranın yolları güzel. Peki burası ne? Yazık günah değil mi abi ya? Ne diyeyim abi? Yazık günah. Daha diyecek bir şey yok. Yolları gördünüz zaten, anlatmanın bir anlamı yok. Hiç ne bakım var, ne bir şey var. Görevlerini yapmıyorlar işte. Artık ilgililerden, yetkililerden yardım istiyoruz."

"41 SENEDI·R GELI·R GI·DERI·M, YAMA ÜSTÜNE YAMA, SONU HEP KAZA"

Selahattin Özdemir ise sorunun onlarca yıldır sürdüğünü belirterek, "Samail (İsmailiye) önünden Doğanşar sapağına kadar, yani Sivas'ın sorumluluğunda olan yere kadar berbat bir durumdayız. Aşağı yukarı 25 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Ben 41 yaşındayım, 41 senedir de bu yoldan gelir giderim. Aşağı yukarı 3 senedir de burada aktif halde yaşıyorum. Yol sürekli yama, yama, yama... Yamanın son durumundan dolayı da sürekli kaza, kaza, kaza oluyor. Hiçbir şekilde ilgililerden bir destek göremiyoruz buradan. Artık diğer mercilerden, sesimizi duyacak kurumlardan yardım bekliyoruz" dedi.

"BI·ZI· BU YOLLARDA ARABA SÜRMEYE MAHKUM EDENLER UTANSIN"

Dutdibi Köyü sakini Recep Cömert de can güvenliklerinin olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz bu yolların bozukluğundan mağduruz. Bir karanlıkta, yağmurlu bir havada az önce, dün akşam işte kaza yaptı arkadaşımız. Ölebilirdi de. Daha 15 gün önce bir arkadaşımız Sazak'ta uçurumdan aşağı uçtu, öldü. Rahmetli oldu. Yani biz her sene burada bir şehit veriyoruz. Bu yolların durumuna artık kesin bir çözüm bekliyoruz. İlgililerden bir adım istiyoruz. Nereye gideceğimizi de şaşırdık, ne yapacağımızı da şaşırdık. Yani bizi bu yollarda araba sürmeye mahkum edenler utansın diyorum."

"REŞADI·YE GRUP YOLU ÇI·LE YOLU, 35 KÖYÜ KAPSIYOR"

Reşadiye Eyüp Köyü Muhtarı Erol Ergün ise durumun vahametini rakamlarla ortaya koydu. Yolun sadece tek bir köye ait olmadığını belirten Ergün, "Durum işte görüyorsunuz, halimiz ortada. Yetkililerden yardım istedik, bekliyoruz, 'yapılacak' dediler. Bugün de bir toplantı vardı, gene gittik. İnşallah yapılacağını söylüyorlar, en yakında başlayacaklarmış. Bizim çektiğimiz çile hep böyle. Burası Reşadiye'ye bağlı Tozanlı grup yolu. Reşadiye'ye bağlı 15 köy, Doğanşar'a bağlı 7 köy ve daha aşağıda Almus'a bağlı köyler var. Yani 35 köy rahat var burada. Bizim köyümüz Doğanşar'a yakın, 15 kilometre. Orada bir sorun yok, oranın yolları güzel. Yalnız bizim Reşadiye grup yolu, Tozanlı grup yolu hep böyle. Bekliyoruz, inşallah yapılacak" diye konuştu. Uğurlu Köyü eski muhtarı Ali Şahin de benzer şekilde yıllardır mücadele ettiklerini ancak bugüne kadar bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

"MÜNİBÜS YOLCULARI VE ÇİFTÇİLER İSYAN ETTİ"

Köy minibüsünde seyahat eden kadın yolcular da hem yerel yöneticilere hem de merkezi yönetime tepki gösterdi. Bir kadın vatandaş, "Muhtarlarımızda iş yok, besbelli. Arabalarda tank hırtın vuruyor, yazık değil mi? Bizim halimiz ne? Valiye mi bildiriyorsunuz, aşağı mı bildiriyorsunuz, size güveniyoruz. Bu yolları yapın. Muhtarlar hiç çalışmıyor" derken, bir diğer yolcu ise korku içinde yolculuk ettiklerini belirterek, "Bir abi paylaşmış, 'muhtardan bir şey istemeye utanıyoruz' diye. Utanacak bir şey yok. Bunlar buraya seçildiyse bu halkın hakkını vermek zorundalar. AŞ istemiyor, ekmek istemiyor. İnanın buraya gelirken ecel terleri döküyoruz, 'cesedim gelecek' diye korkuyorum. Canlar gidiyor, yazık günah. Sesimizi çıkaralım ki bir an önce yetkililer duysun" ifadelerini kullandı.

"YOLUMUZU YAPIN"

1949 doğumlu çiftçi Lütfi Erdem ise bölgenin adeta mahrumiyet bölgesine çevrildiğini söyleyerek, "Doğru dürüst bir yolumuz yok ya! Yolumuz yok, yolumuz! Yazık günah; adam İstanbul'da çalışıyor, didiniyor, para biriktirip bir trilyona araba alıyor, buraya gelip yollarda parça kırıyor. Şu hale bak ya, yazık günah! Kardeşim burası mahrumiyet bölgesi. Buraya ne devlet bakıyor, ne parti bakıyor, ne yetkililer bakıyor. Seçim zamanında buraya geliyorlar, 'Tamam efendim ben şunu yapacağım, yolunuzu yapacağım' diyorlar. ya yolumuzu yapın, başka bir şey istemiyoruz ya! Doğuya gidiyorsun her yer jilet gibi asfalt. Arkadaş biz millet değil miyiz?" diyerek tepki gösterdi.

"MECLI·S'TE ÖNERGE VERI·P PEŞI·NI· BIRAKIYORLAR"

Reşadiye Özenköy'ünden Kurtuluş Kabak ise siyasilerin ve derneklerin bölgeye karşı ilgisizliğini eleştirerek, "Bugün sabah köyüme zorla gittim. Dün akşam aracın biri çukura düşmüş, tekeri patlamıştı, arkadaşları yolda gördüm. Halimiz perişan. Milletvekilleri mecliste önerge veriyorlar ama peşinde durmuyorlar, araştırma yapmıyorlar. Gelip burayı yerinde görmüyorlar, orada konuşmakla bu iş olmuyor. Reşadiye Köy Dernekleri meclise vekillerin yanına gidiyor ama onlardan da bir şey çıkmıyor. Muhtarlar da pasif kalıyor, Reşadiye'de toplanıp bir etkinlik veya ses getirecek bir eylem yapmıyorlar. Sadece Kaymakamlığa toplantıya geliyorlar ama artık yeter diyoruz. Reşadiye'nin seçimi için başka beldelerine sıcak asfalt döküyorsalar, buraya bir soğuk asfaltı bile az gören devletimize daha bir şey demiyorum. İki ay önce ameliyat olmuş hastamı getirdim, Çilehane ile kendi köyüm arasındaki mesafeyi tam iki saatte vardım. Burada mezralarla birlikte 20'yi aşkın köy var, durumumuz perişanlıktır" dedi.

Bölge halkı, yollara fide dikerek başlattıkları bu yaratıcı protestonun ardından Tokat Valiliği, Sivas Valiliği ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin seslerini duymasını ve Tozanlı grup yolunda kalıcı bir asfaltlama çalışmasının derhal başlatılmasını talep etti. Seslerini duyurmak isteyen yurttaşlar, yollardaki derin çukurlara patates, biber, domates, fasulye ve çiçek fideleri dikti.