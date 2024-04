Tokat Valisi: Hasarlı cami minareleri gün içinde yıkılacak

Yerel

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, depremlerde hasar gören cami minarelerinin gün içerisinde yıkılacağını ifade ederek, "Sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız" dedi.

Vali Numan Hatipoğlu, depremlerin merkez üssü Sulusaray ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçe meydanında kurulan mobil aşevi ve ikram araçlarını ziyaret eden Vali Hatipoğlu, kurum yetkililerinden bilgiler aldı. Depremin ilk anından itibaren bölgeye intikal eden AFAD ekiplerinin sahada olduğunu vurgulayan Vali Hatipoğlu, "Saat 18.11 sularında yaşanan deprem sonrası kerpiç evlerde hasarlar var. Vatandaşlarımız haklı olarak evleriyle ilgili olarak tedirginler" dedi.

"Hasarlı minareler gün içerisinde yıkılacak"

Ülkenin çeşitli bölgelerinden 740 kamu görevlisinin sahada çalıştığını söyleyen Vali Hatipoğlu, "İhtiyaçların her türlü şekilde giderilmesi hususunda gerekli çalışmayı yapıyoruz. Genel olarak vatandaşlarımız kendi bölgelerinde kalmak istediler. Bu doğrultuda da bin civarında çadırı şu an itibarıyla vatandaşlarımıza dağıtmış durumdayız. Bölgeyle ilgili olarak gerekli lojistik her türlü çalışmayı yaptık. İçme suyunun riskli olabileceğini düşünerek bölgeye içme suyu sağladık. Yaklaşık 5 bin kumanyayı bu bölgeye getirdik, ihtiyaç doğrultusunda dağıtıyoruz. Depremin ilk anından itibaren bize sürekli olarak destek mesajları geldi. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Halkımızın hizmetinde tüm kurumlarımızla buradayız. 740 kamu görevlisi üç ilçemizde görev yapmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan da bize gönderilen teknik elemanlar vasıtasıyla sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız inşallah. Minare yıkıntılarımız var, kısmi olarak yıkılmış minareler var. Onları da bugün gün içinde tamamını yıkacağız. Bölgedeki yapı stoğumuz genelde kerpiç evler şeklinde. Yani betonarme olmayan ve son dönem yapısı olmayan eski yapılar. Dolayısıyla da bunlarda genelde duvar çökmesi şeklinde gerçekleşmiş olan hasarlar var. Bu hasarlarla ilgili olarak da gerekli çalışmayı yapacağız" şeklinde konuştu. - TOKAT