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Toprak Dede ve Yaprak Dede Lüleburgaz'da Anıldı - Son Dakika
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Toprak Dede ve Yaprak Dede Lüleburgaz'da Anıldı

TEMA Vakfı'nın kurucu onursal başkanları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit, Lüleburgaz Belediyesi ve TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumluluğu işbirliğinde düzenlenen törenle anıldı. Tören öncesinde 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, törende yaptığı konuşmada, toprağın değerini korumanın önemine vurgu yaparak, Toprak Dede ve Yaprak Dede'nin doğaya adanmış hayatlarını anlattı. Lüleburgaz Belediyesi olarak yeşil alanları arttırmak ve çocuklara yemyeşil bir kent bırakmak için çalıştıklarını belirten Gerenli, Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. TEMA Vakfı Genel Merkez Saha ve Gönüllülük Bölüm Başkanı Zeynep Burcu Altuğ ise parkın açılışında toprağın, yaprağın ve doğanın sesi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toprak Dede ve Yaprak Dede Lüleburgaz\'da Anıldı
25.01.2024 - 17:02,
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TEMA Vakfı'nın kurucu onursal başkanları 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca ve 'Yaprak Dede' Ali Nihat Gökyiğit, Lüleburgaz Belediyesi ve TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumluluğu işbirliğinde düzenlenen tören ile anıldı. Tören öncesinde 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı'nın kurucu onursal başkanları Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit, Lüleburgaz Belediyesi ve TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumluluğu işbirliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Durak Mahallesi'ne kazandırdığı 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nda düzenlenen törene, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, TEMA Vakfı Saha ve Gönüllülük Bölüm Başkanı Zeynep Burcu Altuğ, TEMA Vakfı Marmara Bölge Sorumlusu Büşra Yaren Kahraman, TEMA Vakfı Kırklareli İl Sorumlusu Gülay Gökoğlu, TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumlusu Resul Çokan, TEMA Yeni Mahalle Sorumlusu Sibel Kocaman, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı.

PARKIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tören öncesinde Lüleburgaz Belediyesi'nin Durak Mahallesi'ne kazandırdığı 'Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nın açılış kurdelesi de kesildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Hepimiz topraktan geldik ve toprağa döneceğiz. Marifet o toprağın değerini bilip onu koruyabilmekte. 1 santimetrekare toprağın oluşabilmesi için 500 yıl gerekirken, ülkemizde 642 milyon ton toprak 1 yılda erozyona uğrayabiliyor. Küresel ısınmayla birlikte her geçen yılda çölleşme hızımız artıyor. Bugün bunu değiştirmek için mücadele etmezsek maalesef yarınki mücadelemiz hiçbir işe yaramayacak… Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede Ali Nihat Gökyiğit bunun farkındaydı ve onlar hayatlarını doğaya adadılar; inandılar ve mücadele ettiler" diye konuştu.

"ONUN YOLUNDAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Lüleburgaz Belediyesi olarak başta TEMA Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleriyle fidanları toprakla buluşturmaya ve geleceğin teminatı çocuklara yemyeşil bir kent bırakmak için canla başla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Gerenli, "Göreve geldiğim günden beri sevdamız Lüleburgaz'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2 katı arttırdık. Bunu gerçekleştirebilmek için mahallelerimize 14 adet yeni park kazandırdık. Ayrıca park yapılamayacak durumda olan yeşil alanlarımızı da rehabilite ederek vatandaşlarımız için kullanılabilir hale getirdik. Toprak Dedemiz Hayrettin Karaca'nın adını verdiğimiz bu parkın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun adı burada yaşayacak. Bizler de doğa sevgisi, fikirleri ve Atatürkçülüğü ile onun yolundan yürümeye devam edeceğiz" dedi.

TEMA Vakfı Genel Merkez Saha ve Gönüllülük Bölüm Başkanı Zeynep Burcu Altuğ da "Burada çok kıymetli bir anı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki kurucu onursal başkanımız, iki genç delikanlının, ufkundan ve vizyonundan aldığımız heyecan ve enerji ile bugün 81 ilde sayısı 600'ü aşkın temsilci gönüllümüzün emeği ile onlarca çocuğumuzla, bütün çalışmalarımıza katkı sağlayan liderlerimizle, bu parkın açılışında ve Türkiye genelinde toprağın, yaprağın, doğanın, kuşun, sesi olmayan, kendini ifade edemeyen bütün canlıların sesi olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Toprak Dede ve Yaprak Dede Lüleburgaz'da Anıldı - Son Dakika


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