Tortum\'da Dağcılık Faaliyetleri Tarihi Canlandırıldı

2025 EIT Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ilçesinde " Türkiye'de ilk Dağcılık Faaliyetleri ve Tortum" temalı tarihi canlandırma etkinliği gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Tarihi Dağı ve Kayakçı Müfrezesinin fotoğraflarla tanıtımının ardından Tortum'da yapılan ilk dağcılık faaliyetiyle ilgili tarihi canlandırma ve basın açıklaması yapıldı.

Programda daha sonra protokol üyeleri ve katılımcıların katılımıyla "Tarihi Dağcı ve Kayakçı Müfrezesinin Fotoğraflarla Tanıtımı" etkinliğini gerçekleştirdi.

Tanıtımda 1915 ve 1918 yıllarında Tortum ilçemizde, Avusturyalı dağ ve kayak öğretmenleri öncülüğünde, Dağ ve Kayakçı askerlerimizin Kiremitlik Tabya'daki koğuşlarından yaklaşık 110 yıl önce hareket ederek tam da bu aylarda eşsiz güzellikteki Tortum'a gelerek ilk dağcılık faaliyetlerine ait anları fotoğraflarla yad edildi.

Programa Proje Koordinatörü Fatih Özbayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Er, Atatürk Üniversitesi Kış Sporları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdinç Şıktar, Atatürk üniversitesi Rektör danışmanı Yasin Sepil, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Dağcılık İl Temsilcisi Erdal Emeç ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM