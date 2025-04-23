Trabzon, 23 Nisan\'ı Coşkuyla Kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, farklı etkinliklere imza atarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın şehir genelinde coşkuyla kutlanmasını sağladı. Başkan Genç, çocuklara yazdığı mektupta, "Ben Ahmet amcanız, sizlere sokaklarında özgürce koşup eğlenebileceğiniz, oyuna, bilgiye, arkadaşlığa doyabileceğiniz bir Trabzon sunabilmek için daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Söz veriyorum, Trabzon mutlu çocukları ile tanınacak" ifadelerine yer verdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle farklı etkinliklere imza atarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

Atatürk Köşkü binlerce çocukla şenlendi

23 Nisan kutlamaları kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle tarihi Atatürk Köşkü'nde özel bir program düzenledi. Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde üç kez konakladığı köşk, bayramda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kapılarını ücretsiz açtı. Köşkü ziyaret eden 3 bini aşkın öğrenciye, çikolata ikramının yanı sıra pastel boya, Türk bayrağı, boyama kitabı ve balonlardan oluşan hediye paketleri verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kaleme aldığı mektup da hediye paketleriyle birlikte çocuklara ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde de 23 Nisan'a özel dolu dolu bir etkinlik programı gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında çocuklar; yüz boyama, sosis balon, palyaço gösterileri, zeybek dansı, ahşap oyunlar ve planetaryum gösterileriyle eğlenceli zaman geçirdi. Bilim konusunda merak ettikleri konuları uzmanlara sorma fırsatı yakalayan çocuklar ayrıca 'Çizmeli Kedi' adlı tiyatro oyununu da izledi. Şehir genelinde toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüslerinde de çocuklara 23 Nisan sürprizi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon Ulaşım A.Ş. (TULAŞ) personeli, otobüse binen çocuklara hediye paketleri vererek bayramlarını kutladı. Çocuklar bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Başkan Genç'ten çocuklara 'Ahmet Amca' sözü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, minikler için özel olarak kaleme aldığı ve binlerce çocuğa ulaşan mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Siz çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, hepinizi el üstünde tutuyor, bugünümüze ve geleceğimize yön verecek çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşamaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Mutlu çocukların Türkiye'si için üretiyor ve geleceğimizi sizlerle inşa ediyoruz. Ben Ahmet amcanız, sizlere sokaklarında özgürce koşup eğlenebileceğiniz, oyuna, bilgiye, arkadaşlığa doyabileceğiniz bir Trabzon sunabilmek için daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Sana söz evladım, sen bu sokaklarda gönlünce oyunlar oyna diye ben daha fazla park yapacağım, türlü oyuncaklar ile donatacağım her birini. Gölgesinde uzanıp gökyüzünü izle diye daha çok ağaç dikeceğim. Tiyatrolarda, eğlencelerde kahkahalarınla şenlenecek salonlar Şarkılara, dansa, çocukluğuna doyacaksın. Kitapların olacak, bilimin imkanlarını ayağına sereceğim. Sana söz evladım. Trabzon, mutlu çocukları ile tanınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefler doğrultusunda sizler için ilerliyor; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı yürekten kutluyorum" dedi. - TRABZON