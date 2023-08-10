Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı! İsim benzerliği sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı! İsim benzerliği sosyal medyada gündem oldu

10.08.2023 08:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi. Vali Aziz Yıldırım, Trabzon'a atanması ve isminin eski Fenerbahçe başkanı ile aynı olması nedeniyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi. Vali Aziz Yıldırım'ın Trabzon'a atanması ve isminin eski Fenerbahçe başkanı ile aynı olması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Daha önce Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Aziz Yıldırım, Trabzon'un yeni valisi oldu. Sosyal medyada valinin adının eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı olması ve Trabzon'a atanması espri konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

İsmi gören futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
İsmi gören futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
İsmi gören futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
İsmi gören futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
İsmi gören futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
İsmi gören futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Adını gören futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
Adını gören futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Vali Aziz Yıldırım
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Aziz Yıldırım, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı! İsim benzerliği sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı! İsim benzerliği sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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