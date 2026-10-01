Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, AB elçilerine 188 ülkeden girişi anlattı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kendisine ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerine şehrin ekonomik, turistik, kültürel ve sosyal potansiyeli ile öncelikli yatırım projelerini anlattı.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki diyaloğun yerel düzeyde güçlendirilmesi, Trabzon'un önceliklerinin doğrudan aktarılması ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi amacıyla Trabzon'a gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile AB'ye üye Portekiz, Polonya, Hollanda, Estonya, Belçika, İrlanda, Avusturya, Finlandiya, Hırvatistan, Lüksemburg, Yunanistan, Fransa, Litvanya, Danimarka ve İsveç devletlerinin büyükelçileri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından ağırlanan Büyükelçi Aivo Orav ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmede, Trabzon'un ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm potansiyelinin yanı sıra kentin öncelikli yatırım ihtiyaçları ele alındı.

2025 yılında 188 farklı ülke vatandaşının Trabzon'a giriş yaptığını belirten Başkan Genç, "Trabzon aynı zamanda doğudan batıya uzanan kadim ticaret yolları üzerinde bulunan, çok eski bir limana sahip ve tarih boyunca ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuş bir şehirdir. Bu anlamda şehrimiz, coğrafi konumu ve sahip olduğu değerler itibarıyla birçok açıdan önemli bir merkez konumundadır. Biz de belediye olarak bir taraftan hemşehrilerimizin günlük yaşam şartlarını ve yaşam standartlarını daha ileriye taşımak, Trabzon'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Diğer taraftan da önemli bir turizm destinasyonu olan şehrimizde ağırladığımız misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamak ve uğurlamak için gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle sizlerle bir istatistiki veriyi de paylaşmak isterim. Geçtiğimiz yıl 188 farklı ülkenin vatandaşı Trabzon'a giriş yaptı. Trabzon bu yönüyle gerçekten bir dünya şehridir. 188 ülke vatandaşının Trabzon Havalimanı'nda pasaportu mühürlendi. Elbette şehrimizde bir gün mü, 11 gün mü kaldılar, bunu bilemiyoruz. Ancak bu rakam, Trabzon'un uluslararası ölçekte önemli bir çekim merkezi olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

"Avrupa ülkeleriyle güçlü bağlantılarımız var"

Başkan Genç, Trabzon'un Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda bulunan stratejik şehirlerden biri olduğunu da ifade ederek, "Biz de şehrimizin sahip olduğu bu özellikleri daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa ile ilişkilerimizin de tarihsel bir geçmişi var. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri uzun yıllara dayanan bir süreci kapsıyor. Bunun ötesinde, Avrupa ülkeleriyle tarihsel, ekonomik, kültürel ve insani açıdan çok güçlü bağlarımız bulunuyor. Ülkemizin ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir payı bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa'da yaklaşık 5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Avrupa'nın bütün ülkelerinde vatandaşlarımızın bulunması, bu ilişkilerin ne kadar güçlü ve köklü olduğunu gösteriyor. Bu ilişkilerimizin daha da güçlenerek devam etmesi bizim samimi arzumuz ve hedefimizdir. Bugün burada çok güçlü bir heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerini şehrimizde ağırlamak bizim için son derece kıymetli. Bu vesileyle başta kıymetli büyükelçilerimiz ve değerli temsilcilerimiz olmak üzere tüm delegasyona Trabzon'umuza hoş geldiniz diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İrlanda ile tarihsel bağımız var"

Başkan Genç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan heyetin sorularını da yanıtladı. İrlanda ile Türkiye arasındaki tarihsel bağın önemine dikkat çeken Başkan Genç, "İrlanda ile tarihsel bir bağımız var, bağlantımız var. Bunu çok önemsiyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. İki ülkenin birbirleriyle zor zamanlarında dayanışma örneği göstermesini ve tarihten beri bu sürecin devam etmesini kıymetli buluyoruz. Bugün de inşallah bir dostluk maçımız olacak. Sporun evrensel barışa, dayanışmaya ve kardeşliğe hizmet etmesini de bu yönüyle önemli görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın toplumdaki etkinliğini artırmak istiyoruz"

Konuk büyükelçilerin, kadınların toplumdaki ve siyasetteki rolüne ilişkin sorularına da yanıt veren Başkan Genç, şunları söyledi:

"Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı, belki birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce, Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında tanınmıştır. Bunu çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün teşkilatlanmamız içerisinde ayrıca bir kadın yapılanması olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parti olarak bu alana verdiğimiz önemi ortaya koyuyoruz. Trabzonlu kadınlar özellikle çok üretken, üretmeyi seviyorlar, çok çalışkanlar. Biz belediye olarak kadınlarımızın ürettikleriyle, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için kooperatifleşme yolunu seçtik. Şu anda Trabzon'da bu dönemde 9 üreten kadın kooperatifine belediye olarak ev sahipliği yapıyoruz. Onların ürettikleri ürünlerde pazar problemi yaşamamaları için çeşitli yerlerde satış imkanı tanıyoruz. Ayrıca satın alma garantisi veriyoruz. Ayrıca kadınlarımızın siyasetteki rolü parti teşkilatlanmamızda çok güçlü. AK Parti'nin 11 milyon 500 bini aşan üyesi var. Kadın üye sayımız da oldukça yüksek. Bunun meclislere yansıması oran olarak istediğimiz seviyede olmayabilir ancak bunun artması için biz de çaba sarf ediyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda yaratılıştan itibaren erkek ve kadın olarak eşitiz. Toplumun bütün hayatında da bu anlayışın yaşatılması gerektiğini düşünüyorum."

"Savaşın sona ermesi hem bölge hem ekonomi açısından önemli"

Başkan Genç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Savaşlar mutlaka ekonomiyi etkiliyorlar. Ancak savaş hemen yanı başımızda olduğu için bizim ihracat, ithalat ve dış ticaret ortaklarımız aynı zamanda bu iki ülke. Karadeniz'deki gemilerin güvenliği açısından zaman zaman drone saldırıları veya çeşitli saldırılar nedeniyle sıkıntılar yaşadığımız oluyor. İnşallah savaşın bir an önce sona ermesiyle hem ekonomik sonuçları itibarıyla hem de güvenlik açısından olumlu bir süreç yaşanır. Trabzon Limanı da bir ihracat limanı olduğu için zaman zaman bu konuda aksamalar olabiliyor. Genel anlamda çok büyük bir olumsuz etkisi olduğunu söyleyemeyiz ancak mutlaka bir etkisi olduğunu ifade edebiliriz."