Trabzon'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Trabzon Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile eşlerinin yanı sıra kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Sancak koşusunun yer aldığı anma programında "15 Temmuz" konulu video gösterimi gerçekleştirildi. Trabzon İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun hazırladığı dinletinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehter Takımı konser verdi.

15 Temmuz'un sadece bir darbe değil memleketi işgal projesi olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Emperyal güçler, bizi kendi sınırlarımız içine hapsetmek istediler. Yıllarca darbelerle bizi sindirmeye çalıştılar. Ama 15 Temmuz gecesi bu millet, vatan sevgisini imandan bilen evlatlarıyla bu hain girişime dur dedi. 251 şehidimizle, 2 bin 193 gazimizle bu ihanet püskürtüldü. Tankın önüne yatan, bedeniyle karşı koyan gazilerimizle gurur duyuyoruz. Bu millet ölümü ölümle korkutan bir millettir, Allah'ın izniyle bu millete hiçbir şey olmaz. O gece bu milletin lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıktı. Trabzon Meydanı tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla doldu. O gece milletimiz iradesine sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu süreçteki cesareti, dirayeti ve liderliği için teşekkür ediyoruz. Eğer o gece bu girişim başarılı olsaydı, Türkiye de Suriye, Libya, Irak gibi bölünüp parçalanacaktı. 15 Temmuz'un başarılı olması durumunda amaç, bu toprakları işgal etmekti. Ama asil Türk milleti buna izin vermedi. Güçlü Türkiye istenmiyor çünkü tarih boyunca güçlü olduğumuzda neleri başardığımızı gördüler. Bu yüzden daha çok çalışacağız. Tam bağımsız Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün Gazze'de bebekler katlediliyorsa, kadınlar doğurmasın diye öldürülüyorsa, buna sessiz kalamayız. Bu yüzden daha güçlü, daha kararlı olacağız. Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olacağız. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi, özellikle şehrimizin evlatlarını rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ordumuza, emniyetimize, güvenlik güçlerimize dua ediyor, Cenabı Allah'tan onları korumasını diliyorum. Tam bağımsız Türkiye yolculuğumuzu hep birlikte sürdüreceğiz. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyor, bu günü irademize sahip çıktığımız bir bayram olarak görüyorum" dedi. - TRABZON