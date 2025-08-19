Trabzon\'da Dev Fotoğraf Platosu Kuruldu

Trabzon'un Arsin ilçesi Gölcük Mahallesi'nde iki genç müteşebbis biraya gelerek Doğu Karadeniz'in en büyük fotoğraf çekim platosunu kurdular.

Haliç Üniversitesi psikoloji mezunu olan Furkan Kaan ile Avrasya Üniversitesi aşçılık bölümü mezunu Muhammet Kara, biraya gelerek eğitim aldıkları bölümlerden farklı bir işe imza attılar. Trabzon'da genç girişimciler tarafından hayata geçirilen entegre rekreasyon ve fotoğraf platosu, Doğu Karadeniz'in yeni cazibe merkezi olmaya aday. Doğayla iç içe konseptiyle dikkat çeken tesis, düğün ve özel gün çekimlerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok alanda hizmet sunuyor.

Şehrin stresinden uzak doğayla baş başa

Fotoğraf çektirmeye gelenlerin stresten uzak doğayla baş başa olduğunu ifade eden Furkan Kaan, "Burası, çeşitli rekreasyon alanlarını bünyesinde barındıran entegre bir tesis olarak düşünülebilir. Hem fotoğraf çekim platosu olarak kullanılıyor hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirebileceği; aynı zamanda konsept alanlarımızdan faydalanarak fotoğraf çektirebileceği bir alan sunuyoruz. Alanımızda 12 adet açık, 8 adet kapalı konsept yer alıyor. Hem düğün hem de nişan gibi özel günleri olan çiftler için unutulmaz anılar biriktirebilecekleri çok özel bir ortam oluşturduk. 1,5 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan tesisimizde, aynı anda 10 çiftin çekimi yapılabiliyor. İnsanların şehir stresinden uzaklaşarak doğayla buluştuğu, hem dinlenip hem de mutlu anlarını fotoğrafladığı bir alan olması için bu konsepti tercih ettik" dedi.

Farkı şehirlerde bile gelen oluyor

Fotoğraf platolarına farklı şehirlerden gelenlerin bile olduğunu belirten Kaan, "Tesisimiz, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun gibi Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ile hitap ediyor. Ayrıca, farklı şehirlerden de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Genç girişimciler olarak ortağım Muhammet Kara ile birlikte bu projeye başladık. Amacımız her zaman kendi şehrimize katma değer sağlamak oldu. Bu doğrultuda prestijli bir mekan planladık. İstanbul'da benzer büyüklükte olanları var biz de oradaki projelerden ilham alarak Trabzon'a bir değer katmak istedik" diye konuştu.

Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezunu olduğunu ancak ticari hayata atılmayı tercih ettiğini belirten Kaan, "27 yaşındayım. Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunuyum ancak mesleğimi yapmıyorum. Ailem ticaretle uğraştığı için okuduğum bölümden farklı olarak ticari hayata atılmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.

Bu kadar büyük bir alana sahip bir çekim platosu yok

Bu kadar büyüklükte çekim platosu olmadığını kaydeden ortaklardan Muhammet Kara, Trabzon'da böyle bir alanın eksikliğini fark ederek girişimde bulunduklarını ifade ederek "Burası aslında genel amaçlı bir rekreasyon alanı. Öncelikli hedefimiz düğün fotoğraf çekim platosu oluşturmaktı. Aynı zamanda kafe alanımız da bulunuyor. Misafirlerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunuyoruz. Türkiye'nin farklı illerinde benzer projeler var, ancak Trabzon'da bu kadar büyük bir alana sahip bir çekim platosu yok. Gelen misafirlerimiz sadece düğün fotoğrafı için değil, kafeye gelenler de bu alanlarda fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnsanlar burada dinlenip stres atabiliyor. Başta sadece düğün çekimleri için yola çıkmıştık ancak gelen talep üzerine yıl dönümü, doğum günü organizasyonları ve bebek çekimleri gibi farklı rezervasyonlar da almaya başladık. Yaklaşık bir aydır faaliyetteyiz ve iki ortak işletiyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON