Trabzon'da Kontrolsüz Dolgu Alanı Protestosu - Son Dakika
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Yerel

Trabzon'da Kontrolsüz Dolgu Alanı Protestosu

Trabzon\'da Kontrolsüz Dolgu Alanı Protestosu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından park ve sosyal alan yapılacak bir yerin kontrolsüz dolgu alanına dönüştürülmesine mahalle halkı tepki gösterdi. İnşaat mühendisi Selçuk Celep, bölgede tıbbi ve kimyasal atıkların döküldüğüne dair iddialar olduğunu belirterek, sağlığın tehdit altında olduğunu vurguladı. Mahalleli, yerel yönetimden acil eylem bekliyor.

04.10.2024 16:39  Güncelleme: 17:12
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından park, fidanlık ve sosyal alan olarak düzenlenecek yerin kontrolsüz dolgu alanı haline getirilmesine tepki gösterdi. İnşaat mühendisi Selçuk Celep, "Mahalle halkı olarak konuyu ilgili Büyükşehir Belediyesi birimine ilettik ve burada çöp dökülmeyeceğine dair sözler aldık. Ancak bu sözlere rağmen herhangi bir somut tedbir alınmadı ve çeşitli atıklar alana dökülmeye devam etti" dedi.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi 1 Nolu Bostancı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından park, fidanlık ve sosyal alan olarak hayata geçirilmesi planlanan bölgede yapılan kontrolsüz dolgu işlemini protesto etti.

"Bu alana tıbbi ve kimyasal atıkların döküldüğü iddia edilmekteydi"

Topluluk adına açıklamayı yapan İnşaat Mühendisi Selçuk Celep şunları söyledi:

"İmar Kanunu'nun 18. maddesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından park, fidanlık ve sosyal alan olarak düzenleneceği söylenen bir alanın düzensiz ve kontrolsüz bir şekilde dolgu alanı haline getirildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Mahalle halkı olarak konuyu ilgili Büyükşehir Belediyesi birimine ilettik ve burada çöp dökülmeyeceğine dair sözler aldık. Ancak bu sözlere rağmen herhangi bir somut tedbir alınmadı ve çeşitli atıklar alana dökülmeye devam etti. Bizler, mahalleli olarak bu duruma itiraz etmeye devam ediyoruz. Ortahisar Belediyesi'nin bir meclis üyesinin geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamalar, zaten var olan endişelerimizi daha da derinleştirdi. Söz konusu açıklamalarda, bu alana tıbbi ve kimyasal atıkların döküldüğü iddia edilmekteydi. Eğer bu iddialar doğruysa, sağlığımız ve geleceğimiz ciddi bir tehdit altındadır. Bu dolgu alanının hemen yanında evlerimiz ve arazilerimiz bulunmaktadır. Ayrıca dolgu alanının altında, çevreden beslenen ve 100. Yıl Parkı'ndan denize dökülen küçük bir dere akmaktadır. Bu korkunç iddialar, tıbbi ve kimyasal atıklardan oluşan zehirli maddelerin dere vasıtasıyla denize taşınması ihtimalini de gündeme getirmekte, bu durumun yaratacağı çevresel felaketin boyutlarını artırmaktadır. Ortahisar Belediyesi'nin meclis üyesi tarafından yapılan 'tıbbi atık dökülüyor' iddialarını mahalle sakinleri olarak bilmiyoruz. Ancak bu açıklamalar, yetkililerin bu konuda acilen harekete geçmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kamuoyunu rahatlatacak ve konunun şeffaf bir şekilde ele alındığını gösterecek  adımların hızla atılmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda, ilgili yetkililerden taleplerimiz şunlardır; gerekli incelemelerin yapılması, dolgu alanının güvenliğinin sağlanması, çöp ve atık dökümünün durdurulması.

"Yerel yönetimden beklentimiz halkın güvenini kazanacak adımlar atmalarıdır"

Yaşam alanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde korunmasını en temel hakkımızdır. Çevremize ve doğaya saygı duyan, insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşım, yerel yönetimlerin öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Halkın taleplerine kulak verilmesi, tıbbi ve kimyasal atık iddialarının acilen araştırılması ve bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bizler, bu konunun takipçisi olacağımızı ve yaşadığımız alanların korunması için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Yaşadığımız bu çevre ve doğa hepimizin ortak mirasıdır. Bu alanın korunması, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak adına kaçınılmazdır. Yerel yönetimlerden beklentimiz, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen çözümler üretmeleri ve halkın güvenini kazanacak adımlar atmalarıdır."

Kaynak: ANKA

Ortahisar, 3-sayfa, Trabzon, Sağlık, Selçuk, İnşaat, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Kontrolsüz Dolgu Alanı Protestosu - Son Dakika

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