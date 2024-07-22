Trabzon\'da SMA Hastası Mustafa\'ya Destek Kampanyasına Yoğun İlgi

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(TRABZON) - Trabzon'da SMA hastası 15 aylık Mustafa Deniz Eroğlu'na destek kampanyasına, yoğun ilgi gösteriliyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bizler kampanyaya katılarak Mustafa'nın mücadelesinde yanında olacağız, ona bir el uzatacağız. İnsanlık görevimizi yaparak Mustafa'mıza destek olacağız" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülük ettiği, SMA Hastası 15 aylık Mustafa Deniz Eroğlu'na destek kampanyasına Trabzonlular yoğun ilgi gösteriyor. Ortahisar Belediyesi'nin iştiraklerinden Boztepe Seyir Terası'nda düzenlenen kermes programından elde edilecek galer, Mustafa Deniz'in tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışlanacak.

İlk bileti Başkan Kaya satın aldı

Mustafa Deniz'e destek amaçlı açılan Seyir Terası'nın ilk biletini, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya satın aldı. "İnşallah bugün burada, Mustafa yavrumuzun kampanyasına önemli bir katkı sağlamış olacağız" diyen Başkan Kaya, daha sonra gişeye geçerek kampanyaya destek olmak için gelenlere bilet satışı yaptı. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Zorlu, Alpaslan Özdemir, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş kampanyaya destek olmak için sıraya girdi.

"Bütün Trabzonlulara yürekten teşekkür ediyorum"

Kampanyaya katılan Trabzonlulara teşekkür eden Başkan Ahmet Kaya, şunları söyledi:

"Dün bir çağrı yapmıştık. SMA hastası yavrumuz Mustafa Deniz'in yaşam mücadelesine katkı vermek için, bütün Trabzonlu hemşerilerimizi Seyir Terasımızı gezmeye davet etmiştik. Burada girişte ödenen 30'ar TL'lik ücretlerin, Mustafa'nın yaşam mücadelesine önemli katkısı olacağını ifade etmiştik. Bunun için buradayız. Sağ olsun, dostlarımız, arkadaşlarımız geldiler, gelecekler. Bizler kampanyaya katılarak Mustafa'nın mücadelesinde yanında olacağız, ona bir el uzatacağız. İnsanlık görevimizi yaparak Mustafa'mıza destek olacağız."

Mustafa Deniz için açılan kampanyaya katkı vermek isteyen vatandaşlar, Trabzon Valiliği izinli Mustafa Deniz EROĞLU adına açılan TR04 0001 0090 1063 5976 1050 01 İBAN nolu hesaba nakdi yardım yapabiliyor. Ayrıca GSM hatları üzerinden tüm operatörlerden 2761'e Mustafa Deniz yazarak, 20 TL bağışta bulunabiliyor.