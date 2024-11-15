Trabzon'da 'TRAMAR' açıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Trabzon'da 'TRAMAR' açıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Trabzon'da 'TRAMAR' açıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların et ve süt ürünleri ile temel gıda maddelerine uygun fiyatlarla erişebilmesi amacıyla hayata geçirdiği satış merkezinin açılışı yapıldı.

15.11.2024 23:08
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Trabzon'da 'TRAMAR' açıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların et ve süt ürünleri ile temel gıda maddelerine uygun fiyatlarla erişebilmesi amacıyla hayata geçirdiği satış merkezinin açılışı yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından indirimli et ve süt ürünleri ile temel gıda maddelerinin satışa sunulacağı TRAMAR'ın açılışı yapıldı. Açılışa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Belediyecilik bir yönüyle halka bütünüyle beraber hizmet etmektir. Sadece su, altyapı işi değildir; halkımızın yaşamına dokunmaktır. Halkımızın doğumundan ölümüne kadar bütün sorunlarıyla muhatap olmaktır. AK Parti belediyecilik anlayışı, eser ve hizmet siyasetinin yanında sosyal belediyecilik anlayışıdır. Belediyecilik işinin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkemizin her noktasında olduğu gibi şehrimizde de bu anlayışı ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren emeklilerimize ve gençlerimize kolaylıklar sağladık. Açılışını yaptığımız TRAMAR ile halkımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatla erişmesi bu anlamda önemlidir. Attığımız adımlar aynı anlayışla devam ediyor. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüzle beraber müzakeresini yaptık, protokolünü imzaladık. Ben huzurlarınızda kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir iş ortaya çıktı. Biz belediyeyiz, bizim işimiz ticaret yapmak değil; esnafımızla rekabet etmek asla değil. Vatandaşımızın uygun şartlarda en azından temel gıda maddelerine ulaşımları konusunda piyasadan daha uygun şartları temin etmeyi ve sunmayı amaçlıyoruz. Şu anda piyasadan en az yüzde 30 gibi bir farkla beraber bu hizmeti vatandaşlarımıza sunacağız. Burada yerli ve organik ürünlerimizi satacağız. Derdimiz vatandaşımıza hizmet etmektir" dedi.

Vali Yıldırım: "Çok önemli bir adım"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da projenin önemine vurgu yaparak, "Büyükşehir belediyemizin halkımıza uygun fiyatlarda, temel gıda ürünleri sunarken, bir yandan da piyasayı dengeleyecek bu girişimini son derece kıymetli buluyorum. Bu adım hemşehrilerimizin kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı temel gıda ürünlerine ulaşması adına atılmış önemli bir adımdır. Bu girişimle belediyemiz, halkımızın yanında durarak onların günlük hayatını kolaylaştırmak için elini taşın altına koymuş, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmiş, sosyal belediyeciliğin çok önemli bir örneğini ortaya koymuştur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TRAMAR'ın açılışı gerçekleştirilirken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da 'TRAMAR' açıldı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

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