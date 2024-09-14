Trabzon'da Yeni Sahil Düzenleme Projesi Başladı - Son Dakika
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Trabzon'da Yeni Sahil Düzenleme Projesi Başladı

Trabzon\'da Yeni Sahil Düzenleme Projesi Başladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat-Yıldızlı sahilini denizle buluşturacak yeni yaşam alanı ve sahil düzenleme projesini inceledi. Projenin ilk etabının altyapı çalışmaları tamamlandı ve iki ay içerisinde hazırlanan proje Ankara'ya sunulacak.

14.09.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, beraberindeki Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile birlikte Akçaabat-Yıldızlı sahilini denizle buluşturacak yaşam alanı ve sahil düzenlemesi projesini yerinde inceledi.

İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Metin Genç, "Projemiz kapsamında inşallah Söğütlü'den itibaren başlayarak Yaylacık ve Akçaabat'a kadar uzanan kıyı boyunu bir yaşam alanı haline getirmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin bizden talebi denizle daha sık buluşma yönündeydi. Buraları, dinlenecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri hale getirerek, gençlerimizin, büyüklerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağımızın sözünü seçim döneminde vermiştik. Akçaabat'ımızdaki çalışmalarımızda Akçaabat Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim ile birlikte müşterek bir proje geliştirerek Akçaabat'ımızı daha da güzelleştirmek için bir adım atacağız demiştik. Şimdi o sözümüzün gereğini yerine getirmek için gayret ediyoruz. Birinci etap olarak nitelendirdiğimiz Söğütlü kısmında altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Şu anda bulunduğumuz alanımız ikinci etabımız. Burada da yine şehrimizin evladı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da destekleriyle yaşam alanını inşallah uygulama projeleriyle birlikte hayata geçireceğiz. Ama ikinci etabı beklemeden birinci etapla ilgili inşallah hazırladığımız projemizi iki ay gibi bir süre zarfında tamamlayıp Ankara'da bakanlarımıza arz edeceğiz. Bu projeyi Trabzon'umuza ve Akçaabat'ımıza kazandırmak istiyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise yaptığı açıklamada "Doğu Karadeniz bölgemizin gelecekte önemli ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerdeyiz. Burası Yaylacık sahili ve Yıldızlı'dan Ortahisar'ın bir noktadan, şehrin batışına doğru olan bölgedeki sahil kesiminin düzenlenmesi için çalışma yapıyoruz. Birinci etabı ve ikinci etabıyla ilgili süreçlerimizi değerlendiriyoruz. İnşallah yakın zamanda bu süreçlerimizi tamamlayıp burayı vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle ve onların rahat bir şekilde vakit geçirecekleri alanlar haline getirmek istiyoruz. Projede kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu, kafeteryalar, aktivite alanları, aquapark, amfi tiyatro ve etkinlik sahaları gibi alanlar yer alacak. Yıldızlı Mahallemize kadar ulaşan bu projemizin devamında Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen Gülcemal projesi ile birleşecek ve Ganita Mevkiine kadar kesintisiz bir hat oluşacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Yeni Sahil Düzenleme Projesi Başladı - Son Dakika

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