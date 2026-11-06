Trabzon Of'ta 18 yıldır balıkçılık yapan Mehtap İhtiyar'a 'Balıkçı Azize' deniyor - Son Dakika
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Trabzon Of'ta 18 yıldır balıkçılık yapan Mehtap İhtiyar'a 'Balıkçı Azize' deniyor

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Trabzon Of\'ta 18 yıldır balıkçılık yapan Mehtap İhtiyar\'a \'Balıkçı Azize\' deniyor
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Trabzon Of\'ta 18 yıldır balıkçılık yapan Mehtap İhtiyar\'a \'Balıkçı Azize\' deniyor
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Trabzon'un Of ilçesinde 18 yıldır balıkçılık yapan Mehtap İhtiyar, babasından miras kalan mesleği sürdürüyor. Karagözlüm filmindeki Azize'ye benzetilen İhtiyar, çevresinin 'Balıkçı Azize' yakıştırmasından memnun olduğunu söylüyor.

Trabzon'un Of ilçesinde 18 yıldır balıkçılık yapan Mehtap İhtiyar, babasından miras kalan mesleği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Karagözlüm filmindeki Azize karakterine benzetildiğinden çevresindekiler kendisine "Balıkçı Azize" diye hitap ediyor.

Türkan Şoray'ın canlandırdığı Azize karakterine benzetilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden İhtiyar, "Beni Karagözlüm filmindeki Azize'ye çok benzetenler var. Zaten bana 'Azizemiz' diyorlar. İşimi severek yaptığım için açıkçası kendimi böyle bir potansiyelle ortaya çıkarmak istemedim. Ancak dışarıdan bakanlar bana 'Balıkçı Azize' diyor. Ben de bunu güzel bir yakıştırma olarak görüyorum" dedi.

Yaklaşık 18 yıldır balıkçılık yapan Mehtap İhtiyar, babasından miras kalan mesleği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Muhasebe işini bırakarak balıkçılığa yönelen İhtiyar, hem restoran işletiyor hem de balık satışı yapıyor.

Babasından devraldığı mesleği yaklaşık 18 yıldır sürdüren İhtiyar, kadın olarak sektörde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çocukluğundan itibaren balıkla iç içe büyüdüğünü anlatan İhtiyar, babasının mesleği sayesinde balıkçılığa yabancı olmadığını söyledi. Normalde muhasebe işiyle uğraştığını belirten İhtiyar, babasının mesleğini devam ettirmek ve onun adını yaşatmak için balıkçılığa yöneldiğini kaydetti.

Babamın mesleğini icra etmek ve onun adını yaşatmak adına bu işe başladım

Babasının mesleğini yaşatmak adına bu işe başladığını kaydeden İhtiyar, "Esnafım, balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Babam Fuat İhtiyar, Of'un en eski balıkçılarından dolayısıyla mesleğim ondan gelme diyebiliriz. Normalde muhasebe işiyle meşguldüm. Babamın mesleğini icra etmek ve onun adını yaşatmak adına bu işe başladım. Yaklaşık 18 yıldır esnaflık yapıyorum. Ben doğduğumda babam balıkçıydı. Kendimi bildim bileli balıkla iç içeyim. Karadeniz insanı olarak kahvaltımız balıkla başlar. Babamın mesleği sayesinde balıkçılık, zaten bildiğim bir işti. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Rahmetli babamın adını yaşatmak adına, bir kadın olarak bu işi yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sabahın 6'sında, 7'sinde o kadar kasayı kaldırıp indirmek tabii ki çok zor. Ancak işini severek yaptığın zaman bence zor diye bir şey yok. Çevreden gelen tepkiler konusunda ilk etapta çok zorlandım ama şimdilerde işimi çok güzel yürüttüğümü düşünüyorum. Karadeniz'de benim gibi hem restoran işleten hem de balık satışı yapan kadın pek yok diye biliyorum. Umarım bundan sonra daha fazla olur. Bu günlerde müşteriler genellikle sezon balığını tercih ediyor. Bu sene palamut sezonu çok şükür oldukça bereketli geçti. Üç erkek kardeşim var. Onlar da bir dönem balıkçılıkla uğraştılar. Şu anda kardeşlerimden biri mesleğe devam ediyor. Yani ailece balıkçılık yapıyoruz" diye konuştu.

"Bana Balıkçı Azize diyorlar"

Karagözlüm filmindeki Azize karakterine benzetildiğinden çevresindekiler kendisine "Balıkçı Azize" diye hitap ettiğini belirten İhtiyar, "Beni Karagözlüm filmindeki Azize'ye çok benzetenler var. Zaten bana "Azizemiz" diyorlar. İşimi severek yaptığım için açıkçası kendimi böyle bir potansiyelle ortaya çıkarmak istemedim. Ancak dışarıdan bakanlar bana "Balıkçı Azize" diyor. Ben de bunu güzel bir yakıştırma olarak görüyorum. Bu arada Türkan Şoray'ı saygıyla anıyoruz" dedi.

"Sen bize onun yadigarısın" sözleriyle mesleğe tutunuyor"

Babasından alışveriş yapan müşterilerin kendisini tercih etmeye devam ettiğini kaydeden İhtiyar, "Bir kadın girişimci olarak bu işi yalnızca Trabzon'da yapmıyorum. Türkiye'nin her yerine balık gönderiyorum. Balığın bulunmadığı bölgelere de ulaşmak istiyorum. Bu anlamda girişimlerde bulunuyor, çalışmalar yapıyorum. Türkiye'nin her yerinden insanlar bize ulaşıyor. Sosyal medyada da paylaşımlar yapıyoruz. Bize ulaşan müşterilerimize balıkları, tezgahımıza taze taze koyduğumuz gibi buradan gönderiyoruz. Babam 58 yıl boyunca bu mesleği yaptı. Çok eski balıkçılardan biriydi ve çok sevilen bir insandı. Babam vefat edeli dört yıl oldu. Ben hala onun ekmeğini yiyorum. "Nasıl?" diyeceksiniz. Babamdan balık alışverişi yapanlar, "Sen bize onun yadigarısın" diyerek tercihlerini benden yana kullanıyorlar. Demek ki babam bu mesleği doğru şekilde yapıyordu" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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