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Trabzonlu vatandaşlar asgari ücrete zam beklentisini dile getirdi - Son Dakika
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Trabzonlu vatandaşlar asgari ücrete zam beklentisini dile getirdi

Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, asgari ücretin 20-25 bin TL aralığında olması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, her gün gelen zamların durdurulması ve fiyatlara da müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

27.12.2023 - 16:57,
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ESRA NUR PERVAN

Trabzonlu yurttaş Saliha Uzun, asgari ücrete zam beklentisi ile ilgili, "Beklentim yok ama benim beklentim zamlara dur desinler. Zamma dur demedikten sonra sen benim maaşımı yükseltsen ne olur, yükseltmesen ne olur? Her gün etiket değiştirilir mi?" dedi.

Trabzon'da yaşayan vatandaşlar, asgari ücretin 20-25 bin TL aralığında olması gerektiğini belirtti.

"YEREL SEÇİMLERDE TEPKİ VERME DURUMUNDAYIZ"

Vatandaş Abdurrahman Hasançebi, şunları söyledi:

"Benim şahsi fikrim, beklentim; en az 20 bin lira olmalı. Düzeni görüyoruz. Pazarı görüyoruz. Gelişi görüyoruz. Gidişi görüyoruz. En az 20 bin lira olmalı ki insanlar rahat nefes alabilsin. Başka türlü mümkünatı yok. Gidişat iyi değil. Çarşı pazar iyi değil yani böyle bir süreçten geçiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Vatandaş olarak nerelere gideceğimiz bilgimiz de yok. Önümüz açık değil, kapalı. Yani karanlık, karanlıkta yürüyoruz. Nereye yürüdüğümüz belli değil. Gidişat, ülkenin durumu hali belli. Git herkese sor şimdi; bak tek tek sor bu vatandaşlara hepsi belli az çok.

Ama buna bir tepki vermek lazım. Bu hükümete bir tepki verme zorundayız. Başka türlü bunun altından vatandaş olarak kalkamayız, gür bir sesle beraber yerel seçimlerde tepki verme durumundayız. Gür bir şekilde. Herkes birlik beraberlik, doğruyu güzeli görmeli ki bir şeyler rayına otursun, başka türlü olmaz. Perişan olur."

"ZAMA DUR DESİNLER"

Her gün gelen zamların durdurulması gerektiğini belirten Saliha Uzun, şöyle konuştu:

"Beklentim yok ama beklentim zamlara dur desinler. Zamma dur demedikten sonra sen benim maaşımı yükseltsen ne olur? Yükseltmesen ne o olur ya. Her gün etiket değiştirilir mi? Her gün insanlara bakıyorum. Nereye giriyorsan çalışanların elinde etiket değiştiriyor. Buna dur desinler ya. Önce buna dur demedikten sonra asgari ücreti 25 bin lira yapsalar ne olur? Yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor, yetmeyecek de. Ben ne diyeyim size de hani? Tamam yükseltsinler ama fiyatlara dur demedikten sonra hiçbir anlamı yok. Bunu da bilsin bütün Türkiye, Cumhurbaşkanımız. Kim ilgilenecekse vallahi bilsinler yani. İnsanların ta burasına kadar geldi. Ne ağlayanlar görüyorum. Ben bunu böyle konuşuyorsam bir başkası neler konuşuyor, normal. Benim elim başıma yetiyor sayılır. Ama her yumurtanın, bir yumurtanın, on beşli yumurtanın fiyatı, her gün iki buçuk, iki buçuk değişirse 10 günde ne yapar ya? İlgimi çekecek kadar artık ileri gittiğiniz insan mı gidiyor? Devlet mi gidiyor? Vallahi bilmiyorum. Buna bir dur deyin. Bütün sokağı da konuşturun. Herkesin en büyük acı sorunu. Her gün yükselen fiyatlar. Emeklilikte yok bilmem neydi. Onları düşüneceğine yükselen fiyatlara bir dur deseler o zaman devletten biz fazla bir şey de istemeyiz."

"16 BİN LİRA ASGARİ ÜCRET YETMEYEBİLİR"

Asgari ücretin enflasyon rakamlarına göre yılda tekrardan 2 kez zam yapılabileceğini söyleyen İsmail yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi tahmin ediyorum 16 bin civarı olur. Öyle düşünüyorum. Bugünkü ekonomik şartlarda 16 bin lira belki asgari ücretliye yetmeyebilir ama bir de ülkenin pozisyonunu değerlendirmek lazım. Bence 16 civarı şimdilik idare eder. Ama bir şöyle bir durum var çünkü yılda bir asgari ücret yapılacak düşünüldüğüne göre belki biraz düşük oluyor olabilir ama ben ileride onun düzeltileceği kanaatindeyim. Yani eğer enflasyonu düşüremezlerse 2024'ün ikinci yarısında yeni bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum."

Kutay Karanis ise şunları söyledi:

"Gözüken şu anda büyük ihtimal 17 bin 500 gibi gözüküyor ama hani vatandaş olarak olmayacağını bile 20- 25 bin olması gerekir diye düşünüyorum. Ama gözüken 17 bin 500 yaparlar gibi gözüküyor. Çok düşük gözüküyor eğer iki kez yapılsaydı 25 - 30 civarına çıkması gerekirdi. Tek seferde hani iki sefer birleştireceklerse hani 20 - 25'e çıkması lazım tabii ki de. O gözükmüyor, onu yapacakları gözükmüyor."

Trabzonlu vatandaşlar asgari ücrete zam beklentisini dile getirdi
Kaynak: ANKA
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