Trafiği Tehlikeye Atan Motosikletli Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi - Son Dakika
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Trafiği Tehlikeye Atan Motosikletli Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde tehlikeli hareketler yaparak karayolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne polis ekipleri tarafından 2 bin 196 lira para cezası uygulanırken, ehliyeti ise daimi iptal edildi. Şahıs, polis ekiplerine kendisinin videodaki kişi olduğunu belirtti.

04.06.2024 22:40
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Trafiği tehlikeye atan motosikletli sürücüsünün ehliyeti iptal edildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tehlikeli hareketler yaparak karayolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne polis ekipleri tarafından 2 bin 196 lira para cezası uygulanırken, ehliyeti ise daimi iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, D-400 Alanya Manavgat karayolu Konaklı tüneller bölgesinde 07 BMK 152 plakalı motosikleti ile tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan şahsın videosu sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan videonun ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından sürücü tespit edilerek Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik Amirliğine davet edildi. Şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu polis ekiplerine belirtti. Yapılan kontroller sonucunda motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 2 bin 196 TL cezai işlem uygulanırken, şahsın ehliyeti daimi iptal edildi.

Kaynak: İHA

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