Trafik Polisi Yolda Kalan Sürücünün Yanında

Diyarbakır'da yolda kalan sürücünün yardımına trafik polisi koştu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yolda kalan sürücünün aracını trafik polisi iterek yardım etti.
Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Bölgede görevli trafik polisi, sürücünün aracını iterek yol kenarına alınmasını sağladı. Trafik polisi bu hareketiyle trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekildi.
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