Trump'tan Japonya ile Yatırım Vurgusu

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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile yaptığı görüşme sonrasında, "Japon çelik firması Nippon Steel'in Amerikan çelik firması U.S. Steel'i satın almak yerine yatırım yapacağını" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantının başında birlikte çektirdikleri fotoğrafı Ishiba'ya takdim ederek, "Bunu burada göstermek istedim. İşte fotoğraf. Keşke onun kadar yakışıklı olsaydım, ama değilim" ifadelerini kullandı. Konuşmasının başında Ishiba'yı ilk kez ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, uzun bir geçmişe dayanan ABD - Japonya işbirliğinin önemini vurguladı. Japonya'yı "en yakın güvenlik ortaklarından" biri olarak niteleyen Trump, "Japonya savunma harcamalarını 2027'ye kadar iki katına çıkarmaya kararlı" şeklinde konuştu.

"Japonya'nın güvenliğine bağlıyız"

Yönetiminin Japonya'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık askeri ekipman satışına onay verdiğini kaydeden Trump, " Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın güvenliğine tamamen bağlıdır. Amerika'nın caydırıcılığını ve müttefiklerimizin savunma yeteneklerini arttıracağız" ifadelerini kullandı. Barışı korumak için Ishiba ile birlikte çalışcaklarını vurgulayan Trump, Hint - Pasifik bölgesinde "güç yoluyla barış" politikasını sürdüreceklerinin altını çizdi. Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini sağlamak için de çaba göstereceklerini ifade eden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a atıfta bulunarak "Onunla iyi geçinmem herkes için çok büyük bir kazanım. Yani, ben onunla iyi geçiniyorum, o da benimle iyi geçiniyor. ve bu iyi bir şey, kötü bir şey değil" dedi.

"Çok heyecan verici"

Trump, ABD'nin Japonya ile olan ticaret açığını azaltmak için Tokyo ile çalışmak istediğini vurguladı. Japon çelik firması Nippon Steel'in Amerikan çelik firması U.S. Steel'i satın almaktan vazgeçtiğini söyleyen Trump, "U.S. Steel'e sahip olmak yerine ona büyük yatırım yapmayı kabul ettiler ve bu çok heyecan verici" şeklinde konuştu. Bu konuda Nippon Steel ile gelecek hafta görüşeceklerini belirten Trump, kendisinin de arabulucu olarak süreçte rol oynayacağını aktardı.

ABD ve Japonya'dan enerji işbirliği

Japonya'nın yakında rekor miktarda Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) ithal etmeye başlayacağını belirten Trump, "LNG satışını hemen başlattık. Özellikle Japonya'nın buna hemen başlayacak olmasından dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu. ABD ve Japonya'nın Alaska eyaletindeki petrol ve doğalgazla ilgili bir ortak girişim üzerinde çalıştığını ifade eden Trump, "Bu konuda çok heyecanlıyız" dedi.

"Japonya'nın yatırım hedefi 1 trilyon dolar"

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ise, ilk kez bir araya gelmekten memnuniyet duyduğu Trump'ın televizyonda göründüğünden daha samimi olduğunu ifade etti. Japonya'nın ABD'ye yönelik yatırımlarını artıracağını belirten Ishiba, "Japonya, ekonomik açıdan da Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın ortağıdır. Başkan Trump'ın göreve başlamasının ardından, Japon şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapma ivmesi hız kazandı. Bugün, Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlarımızı benzeri görülmemiş bir şekilde 1 trilyon dolara çıkarmak istediğimizi ifade ettim" dedi.

U.S. Steel konusunda ise Trump'ın sözlerine atıfta bulunan Ishiba, "Bu bir satın alma değil, yatırım" değerlendirmesinde bulundu. Ishiba, ABD'nin Japonya'dan ithalata gümrük vergisi getirmesi durumunda misilleme yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soruya ise "Varsayımlara dayanan bir soruya yanıt veremem" cevabını verdi. Trump, bunun üzerine "Bu çok iyi bir cevap" ifadesini kullandı.

Ishiba'dan savunma işbirliği vurgusu

ABD ile savunma alanındaki işbirliğini sürdüreceklerini vurgulayan Ishiba, Kuzey Kore ile ilgili olarak, "Dünya açısından ciddi bir tehdit oluşturan nükleer silah ve füze geliştirme faaliyetlerinin ele alınması gerektiğini ve Japonya ile ABD'nin nükleer silahsızlanmanın tamamlanması için birlikte çalışacağını teyit ettik" değerlendirmesinde bulundu. Ishiba, ABD'nin yanı sıra benzer değerleri paylaşan diğer ülkelerle karşılıklı işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi. - WASHINGTON