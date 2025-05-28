TSE İthalat Denetiminde 5 Bin Ürünü Engelledi - Son Dakika
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Yerel

TSE İthalat Denetiminde 5 Bin Ürünü Engelledi

TSE İthalat Denetiminde 5 Bin Ürünü Engelledi
28.05.2025 16:45
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TSE, 200 bin ürünü denetleyerek 5 bininin ithalatını standartlara uygun olmadığı için durdurdu.

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin, geçen sene ithalat denetimlerinde 200 bin ürünün kontrol edildiğini, bunlardan 5 bininin insan sağlığına ve teknik düzenlemelere uygun olmadığı için ülkeye girişinin engellendiğini söyledi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kocaeli'de düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Şahin, yaptığı konuşmada Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki yerini, sanayi potansiyelini ve TSE'nin bu bölgedeki faaliyetlerini değerlendirdi. Başkan Şahin, "Sanayinin merkezi Kocaeli, İstanbul'dan sonra üretimin ve altyapının en geniş olduğu, ülkeye ekonomik anlamda katkının en yüksek seviyede yapıldığı şehirlerin başında geliyor. Tam bir sanayi şehri. Bu anlamda da Türk Standartları Enstitüsü olarak, 1998 yılında potansiyeli görerek bu bölgedeki sanayi kuruluşlarımıza, sanayicilerimize en yakın noktadan hizmet edebilmek adına Gebze'de bir kalite kampüsü inşa ettik. Dolayısıyla bu bölgedeki sanayicimize; test altyapısıyla, insan kaynağıyla, her türlü desteği verebilecek bir hizmeti en yakın noktadan sunmayı sağlamış olduk. Oradaki altyapımızı da genişleterek, kapasitemizi artırarak, bu hizmet kalitesini daha da yüksek seviyeye çıkartarak, sizlere en yerinde, en yakın şekilde hizmet vermeye de inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kocaeli 24 yılında 32 milyar dolar gibi ihracat rakamıyla çok önemli katkı sağlamış"

Kocaeli'nin TSE açısından da çok önemli olduğunu belirten Başkan Şahin, "Kocaeli ihracatın en yüksek oranda yapıldığı şehirlerimizin başında geliyor. Ülkemizin uluslararası alandaki ticari faaliyetlerinin yürütülmesinde, rekabet edebilmesinde, tüm standartlar açısından sanayicimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 2024 yılında 32 milyar dolar gibi ihracat rakamıyla çok önemli katkı sağlamış. Böylesine önemli bir üretim altyapısının olduğu, başta otomotiv olmak üzere özellikle Türkiye'de üretilen otomotivin yüzde 44'lük kısmının bu şehirden çıkmış olması, bu şehrin tam anlamıyla bir sanayi şehri olduğunu gösteriyor. Diğer alanlara baktığımızda, kimya, metal ve diğer sektörlerde de Kocaeli bir merkez konumunda. Biz, standartları hazırlayan bir kuruluş olarak, sanayicilerimizin uluslararası alanda rekabet edebilmesi, üretim kalitesinin artması amacıyla eğitimler ve test altyapısıyla her zaman sanayicimizin yanında olduk ve olmaya da inşallah devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Sadece standart hazırlayan bir kurum değiliz"

Türk Standartları Enstitüsü'nü tanıtmak istediğini belirten Şahin, "İşletmelerimiz bizi genelde sadece standart hazırlayan bir kurum olarak tanıyor. Ancak biz aslında çok farklı alanlarda da hizmetler yürütüyoruz. Sadece standart hazırlayan bir kurum değiliz; sanayicimizin ihtiyaçlarına yönelik üretim altyapısına uygun laboratuvarlar da kuruyoruz. Bu laboratuvarlarla muayeneler, analizler, değerlendirmeler yaparak üretim kalitesine doğrudan katkı sunuyoruz. Ayrıca, yönetim sistemleriyle birlikte başlayabilecek altyapıların kurulmasına destek oluyor, uluslararası geçerliliği olan belgelendirmeleri de sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İthalat denetiminde 5 bin ürün geri çevrildi"

Başkan Şahin, TSE'nin dış ticaretteki rolüne de dikkat çekerek, "Ülkemizin ithalatında da önemli bir sorumluluğumuz var. Ticaret Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde, ilgili teknik düzenlemeler kapsamında yurtdışından gelen ithal ürünlerin denetim ve kontrollerini TSE olarak biz gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz döneme baktığımızda, toplamda yaklaşık 200 bin ürüne ithalat denetimi ve kontrolü yapılmış. Bu ürünlerin içinden yaklaşık 5 bin tanesinin ülkemize girişi, standartlara uygun olmadığı için engellendik. İnsan sağlığına, can güvenliğine uygun olmayan, teknik düzenlemelere uymayan ürünlerin ithalatına izin vermiyoruz. Bu ürünler, menşe ülkelerine iade edilerek ülkemiz pazarına girişi engelleniyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türk Standartları Enstitüsü, Mahmut Sami Şahin, Ekonomi, kocaeli, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TSE İthalat Denetiminde 5 Bin Ürünü Engelledi - Son Dakika

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