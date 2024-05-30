TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yazma Yarışması Türkiye Finali\'nde Eskişehir İnönü İlçesi Vehbi Koç Ortaokulu 2. oldu

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TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yazma Yarışması Türkiye Finali'nde Eskişehir'in İnönü İlçesi Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri 2'ncilik ödülünü okullarına götürdüler.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yazma Yarışması Türkiye Finali, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Ortaokul kategorisinde bölge 1'incileri olan projeler, 3 gün boyunca Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde projelerini sergileyip, jüri karşısında sunum yaparak yarıştılar. Yarışmanın sonunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla ödül töreni gerçekleşti. 'Türk Damgalarına Can Suyu' projesinin Türkiye ikincisi olması, büyük bir sevinçle karşılandı. İnönü Vehbi Koç Ortaokulu Müdürü Fazıl Özkara, öğrencilerin bu başarısının diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını ve bu tür projelerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Türkçe öğretmeni Sema Şeker'in danışmanlığında projeyi hazırlayan Zehra Ecrin Aslan, Irmak Karagöz ve Azra Gök, bu başarının kendilerini daha büyük hedeflere yönlendirdiğini belirterek, ileride de kültürel araştırmalara devam etmeyi planladıklarını ifade ettiler. Aileler ise çocuklarının elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirttiler.

"Kültürel mirasımızın genç nesiller tarafından tanınması ve korunması adına önemli bir adım"

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Türkiye genelinde düzenlenen 18'inci TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Arası Araştırma Projesi Yazma Yarışması'nda yaptığı konuşmada, "Türk Damgalarına Can Suyu projesi ile Tarih Alanında 2'inci olan Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri Zehra Ecrin Aslan, Irmak Karagöz ve Azra Gök'ü tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Başarıda emekleri olan Türkçe öğretmeni Sema Şeker'i, okul müdürü Fazıl Özkara'yı ve velilerimizi canı gönülden kutluyorum. Türk Damgalarına Can Suyu projesi, kültürel mirasımızın genç nesiller tarafından tanınması ve korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu tür projeler, gelecekte de gençlerimizi tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkma konusunda teşvik etmeye devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR