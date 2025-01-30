TÜVTÜRK'ü icraya verip 7 katını geri aldı - Son Dakika
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Yerel

TÜVTÜRK'ü icraya verip 7 katını geri aldı

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Kayseri'de bir vatandaş, aracının muayenesini yaptırırken kredi kartıyla ödeme yaptığı için alınan 97 TL'lik komisyon bedelini hakem heyetinden aldığı karar sonrası 720 TL olarak icra yoluyla geri aldı.

30.01.2025 14:22  Güncelleme: 17:21
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Kayseri'de muayenesi gelen aracını TÜVTÜRK'e götüren ve ödemesini kredi kartı ile yaptığı için 97 TL komisyon bedeli ödeyen Serdar Kayaaltı, verdiği komisyon bedelini geri almak için hakem heyetine başvurdu. Hakem heyetinin 97 TL'lik ücretin tüketiciye geri ödenmesi kararına rağmen parayı geri alamayan Kayaaltı, TÜVTÜRK'ü icraya vererek banka hesaplarına bloke koydurdu.

97 TL ÖDEDİ 720 TL GERİ ALDI

TÜVTÜRK ile yaşadığı süreci anlatan Serdar Kayaaltı, "Aracımın muayenesi gelmişti, mecburen TÜVTÜRK'e götürüp muayene ettirmem gerekti. Muayeneye gittiğimde muayene bedelini istediler, ben de kredi kartıyla ödemek istedim. Kredi kartı ile ödeme yaparken benden 97 TL komisyon bedeli adı altında bir bedel istediler. Ben de buna itiraz ettim fakat çalışanlardan bir çözüm üretilemeyince mecburen ödemek zorunda kaldım, çünkü muayene yaptırmak zorundaydım. Sonra muayenemi yaptırdıktan sonra hakem heyetine başvurdum. Hakem heyetine başvurduğumda benden KDV'si ile birlikte 97 TL tahsil edilen paranın iadesi yönünde karar aldım. Hakem heyetinden hukuki bir karar aldım ve bu hukuki kararı da icraya koydum. İcraya koymama rağmen yine ödemediler, bu sefer de gittim bir bankadaki hesaplarına bloke koydurarak yaklaşık 720 TL TÜVTÜRK'ten tahsil ettim" dedi.

"TÜKETİCİLERİN DE HAKKI VAR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise satıcı hakları olduğu gibi tüketici haklarının da bulunduğunu kaydederek; "Ülkemizde tüketicinin hakkı yok gibi düşünülüyor. Ama var yasa satıcılara vermiş olduğu hakkı tüketiciye de vermiş. Tüketicinin 'hakem heyeti' gibi bir mercisi var. Bu merciye başvurup haklarını alabilir. Onlar bizi 'hizmeti keseriz, faiz işletiriz, icraya veririz' tehditleri ile sürekli tüketicileri ararlar ve tehdit ederler. Aynı şeyi tüketicinin yapabileceği hiç aklımıza gelmez. Demek ki oluyormuş" diye konuştu. - KAYSERİ

TÜVTÜRK\'ü icraya verip 7 katını geri aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜVTÜRK'ü icraya verip 7 katını geri aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Görkem Gür:
    Helal olsun. Emsal karar. 91 0 Yanıtla
  • ismail akca:
    Teşekkürler örnek olduğun için emsal teşkil eder. 51 0 Yanıtla
  • kenan orta:
    Ben e devletten 3 ay önce yaptım başvuruyu. Ama olumsuz olmuştu. Biri yol gösterse de şu haberler bir işe yarasa 36 0 Yanıtla
  • Veli Dag:
    zarari 7 kisiden cikariolar koyarmi onlara ama herkes bu vatandas gibi hakkini arasa o komisyon bedelini alamayacaklar 29 0 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    maalesef bu ülkede emsal karar işlemiyor. Tanımıyorlar. Diyorlar ki o şahıs kendi için o kararı aldırmış. E kredi kartı aidat aynen böyle bankalar yüzlerce emsal karara rağmen tanımıyorlar mahkemeye git diyorlar 14 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    TÜVTÜRK resmen şuan devlete kafa tutuyor.devlet kredi karrtı extra ücret almayacaksın demesine ragmen tüvtürk bunu tahsil ediyor o yüzden TÜVTÜRK gibi birkaç şirket daha olmalı tekelleşmenin önüne geçilmeli 10 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yapacaksin iste. insanlar uhrasmamak icin hak aramiyor. bu turktuv ihalesi vs de apayri bi konu zaten.. 5 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN:
    7 katını almadı. Zaten icraya koyarken kendi cebinden 620 TL masraf etti. 96 TL de alacağı vardı. Yaptığı masrafla birlikte 716 TL geri aldı. 0 3 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Biz almıyoruz aracı şirket alıyor diye bahane üretiyorlar.. Her şeyden önemli olan ise insan onurlu olur. Eğer bir insanda onur yok ise ne yaparsan boş.. Almaya devam edecekler.. 1 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    madem burada haksız kazanç var devlet niye buna dur demiyor demesi lazım.bunun için avukat tutsan odedigin paranin100 katı avukat ister, 0 0 Yanıtla
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