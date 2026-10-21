Tunceli'de işe iade kararına rağmen işçiler işbaşı yaptırılmadı

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) – Tunceli Belediyesi'nde kayyım yönetimi tarafından işten çıkarılan ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından verilen işe iade kararına rağmen işbaşı yaptırılmayan işçiler basın açıklaması yaptı. İşçilere destek veren EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Burada bu kadar keyfi davranışlar, bu kadar partizan bir anlayışla hareket etmeleri kabul edeceğimiz bir durum değil. Bir an önce burada atılan işçi arkadaşlarımız işbaşı yaptırılmalıdır" dedi.

Tunceli Belediyesi'nde kayyım yönetimi tarafından işten çıkarılan ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından verilen işe iade kararına rağmen işbaşı yaptırılmayan işçiler, Tunceli'de Kışla Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı.

İşçiler, mahkeme kararının uygulanmasını ve görevlerine iade edilmelerini istedi.

"650 GÜNDÜR HAKKIMIZI ARIYORUZ"

İşten çıkarılan işçiler adına konuşan Ali Mükan, yaklaşık 650 gündür işlerine geri dönmek için mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler Dersim Belediyesi'nde emeği ve alın teriyle çalışan işçileriz. Bundan tam 650 gün önce kayyım tarafından işimiz, aşımız, geleceğimiz elimizden alındı. Bu süre zarfında hakkımızı aramaktan vazgeçmedik. Fiili olarak direnişe devam ettik. Bunun yanı sıra hukuki olarak da hak arayışı mücadelemiz sonucunda Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi lehimize karar vererek işe iade talebimizi onayladı.

Kayyımın biri Dersim'e Anadolu Horasan'ı deyip işçi çıkarıyor, diğeri 'Can Cana' diyerek canların yaşam hakkını görmeyip iade kararlarını uygulamıyor. Mevzuatın arkasına sığınarak hukuktan kaçamazsınız.

Hukuk dediğimiz olgu, hakkın özünü koruyan bir şekilde işlerse anlamlı olur. Kayyım yönetiminin işe başlatmama konusunda mevzuattan kaynaklanan yetkileri bulunduğu ileri sürülebilir. Ancak idari yetki hukukun üzerinde değildir. Mevzuatın arkasına sığınarak hukuki sorumluluktan kaçamazsınız. Bizler ayrıcalık değil, hakkımızı istiyoruz. Mahkeme kararının uygulanmasını ve derhal işimize iade edilmeyi talep ediyoruz."

"13 İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI, AİLELERİN DE GELECEĞİNİN GASP EDİLMESİDİR"

Tunceli'deki işsizlik ve göç sorununa dikkati çeken Mükan, işten çıkarmaların yalnızca işçileri değil, ailelerini de etkilediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Dersim, işsizlikte en ön sıralarda yer almaktadır. Gençlerimiz iş bulamadığı için kenti terk ediyor. İnsanlar geçinebilmek için ailelerinden, toprağından ve kültürel çevresinden kopmak zorunda kalıyor. Böyle bir kentte birçok arkadaşımız zorunlu emekli edilirken 13 işçinin işinden edilmesi yalnızca 13 kişinin değil, ailelerin de geçim hakkının ve geleceğinin gasp edilmesidir. Bu ne hukuka ne de vicdana uygundur.

Belediyenin bütçesi sadece işçi kıyımı yapılarak düzeltilemez. İlimizde kayyımların kamu kaynaklarını nasıl kullandığı herkesin malumudur. Dersim halkının iradesinin yok sayılmasına karşı çıkıyoruz. Kayyım uygulamasına son verilmesini ve kayyımların derhal çekilmesini talep ediyoruz."

EMEP GENEL BAŞKANI ASLAN: "AYNI ANLAYIŞ İŞÇİLERİN İŞE DÖNMESİNİ ENGELLİYOR"

Basın açıklamasına katılan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da işçilerin işe iade kararlarının uygulanmamasına tepki gösterdi. Kayyım yönetimlerinin halkın iradesini yok saydığını ve kamu kaynaklarını keyfi biçimde kullandığını savunan Aslan, şunları söyledi:

"Kayyım yönetimi ne yapıyor? Bu işçi arkadaşlarımızı işe almayı reddediyor. Şimdi Dersim halkının iradesini çalan anlayışla, Gülistan Doku'yu katleden anlayışla bugün işçi arkadaşlarımızın işe geri dönmesine engel olan anlayış aynı anlayış. Çıktığına hep birlikte tanık olduk. Bölgede atanan kayyımların daha sonra nasıl yolsuzluk yaptıklarına tanık olduk. Kendi bulundukları makam odalarını nasıl şatafatla yaptırdıklarına tanık olduk.

Çünkü burada ve başka illerde atanan kayyımların bu iktidar tarafından, dokunulmaz olduklarını biliyoruz. ve diyorlar ki: 'Biz burada istediğimizi yaparız, istediğimiz ihaleyi açarız, istediğimize ihale veririz, istediğimiz yolsuzluğu yaparız, istediğimiz gibi işçileri işten atarız.' Kendilerini güvencede görüyorlar. Bugün işçi arkadaşlarımıza yapılan bu hukuksuzluk da bunun bir sonucudur.

Hem Dersim halkının iradesini gasp edeceksiniz… Burada işten atılan arkadaşlarımızın sayısı üç, önemli değil; bir kişi de olsa bu yapılan hukuksuzluğun, adaletsizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz. İşçi arkadaşlarımızın işe alınması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

"İŞÇİLER BİR AN ÖNCE İŞBAŞI YAPTIRILMALI"

Kayyım yönetiminin tutumunu eleştiren Aslan, işçilerin işlerine geri dönmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Burada bu kadar keyfi davranışlar, bu kadar partizan bir anlayışla hareket etmeleri kabul edeceğimiz bir durum değil. Etmedik, etmeyeceğiz. Bir an önce burada atılan işçi arkadaşlarımız işbaşı yaptırılmalıdır. Onlar güvenli bir şekilde kendi gelecekleri için, ekmekleri için, aşları için çalışmaya devam etmelidir" dedi.