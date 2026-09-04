Kartal Kavşağı\'nda Yılbaşı Hedefi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; kentin ulaşım altyapısına güç katacak vizyon projelerden Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç; "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun Kartal Kavşağı'mız seyrinde ilerliyor. Sürecinde bir aksama gözükmüyor. Allah'ın izniyle yılbaşından önce burası trafiğe açılacak. Mevla'm mahcup etmesin" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi ulaşımın önemli noktalarından Kartal Kavşağı'nda hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar yoğun tempoda sürüyor. Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda, "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilen projeyi yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün ilk saatlerinde Kartal Katlı Kavşağı şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşler Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve müdürler ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Büyükkılıç, sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, Genel Sekreter Yardımcısı Sekmen ve yüklenici firma yetkililerinden projede gelinen son durum hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, Kartal Bulvarı-Tacettin Veli Bulvarı kesişimdeki çalışmalar bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde gelinen son aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmaların serinde ilerlediğini belirterek; "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun Kartal Kavşağı'mız seyrinde ilerliyor. Sürecinde bir aksama gözükmüyor. Burada görüldüğü gibi Tacettin Bulvarına dönecek olan üst kısmının tabliyeleri tamamlanmış. Böyle tünel açılmış, ışık gözükmüş ve görüldüğü üzere 2 gidiş, 2 geliş şeklinde organize istikametine olan güzergahımız tamamlanma aşamasına gelmiş. İnşallah tabliyelerden sonra burada panellerimiz de hazır, onlar da yerleştirilecek. Zeminde iyileştirme yapılacak ve bu kısımla ilgili çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiş olacak" diye konuştu. Çalışmaların etaplar halinde yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç, ""Etap etap her istikamete, gerek Erciyes istikametine gerek Talas istikametine gerekse Cumhuriyet Mahallemiz ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı istikametine olan güzergahların da yapımıyla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Seyrinde gidiyor" dedi. Büyükkılıç, yüklenici firma yetkililerine teşekkür ederek, "Elektromekanik tesislerin parçalarıyla ilgili gerekli anlaşmalar da yapıldı. Onların da inşallah maksimum 3 ay içerisinde yapımı tamamlanmış olacak. Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece tamamlanmış olacak. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Allah kaza, bela vermesin, seyrinde gitsin" ifadelerini kullandı. Yeni Sanayi- DSİ bölgesindeki kavşak projesinin tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz. Hacılar bölgesindeki, HES Kablo'nın altı olarak bilinen o bölgedeki çalışmamız; Eskişehirbağları'na girmeden direk organizeye gidecek olan güzergahımızın da çalışmaları hızla devam etmekte. Onu da paylaşmak isterim. Allah'a şükürler olsun ulaşımla ilgili Kayseri'mizin güzel insanlarının konforunu arttırmak adına, ulaşım sorunu olmaması adına elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaktayız" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi hazırlıkları sürecinde alternatif güzergah çalışmaları kapsamında Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı'nı birbirine bağlayan Köşk Kışla içerisinden geçen yol için desteklerinden dolayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e de ayrıca teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kavşağın Mehmet Özhaseki Bulvarı-Hisarcık yönündeki tünel kısmında da incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç ise Kayseri'nin uyum kültürüne dikkat çekerek; "Buna Kayseri farkı diyorlar, uyum kültürü bizim olmazsa olmazımız. Ekibimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Berekete de vesile oluyor. İşlerimizin zamanında tamamlanmasına en büyük desteği sağlıyor. En önemli sistemin parçası söz konusu olmasına rağmen çok şükür bir mağduriyet oluşturmadan elektrik şirketimiz, KASKİ'miz ve diğerleri yapması gereken çalışmaları zamanından önce tamamlıyorlar" ifadelerinde bulundu. Kavşağın bu kısmında da büyük bir ilerleme kaydedilmiş olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, "Maşallah Erciyes tarafında da açılmaya başlanmış tünelimiz. Allah'ın izniyle yılbaşından önce burası trafiğe açılacak. Mevla'm mahcup etmesin" dedi. Büyükkılıç, yüklenici ve müşavir firma ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Kent içi ulaşımın en kritik noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda hummalı çalışmalar sürerken, projede, toplam 2 bin 511 fore kazık imalatı tamamlandı ve araçların kullanacağı tüneller başta olmak üzere projenin diğer imalatlarında da çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Büyükşehir belediyesinin ulaşım alanındaki vizyon yatırımları arasında yer alan Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar, projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılması hedefi doğrultusunda sürdürülüyor. Projenin tamamlanmasıyla kent içi ulaşımın en yoğun noktalarından Kartal Kavşağı'nda trafik akışının daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirilmesi hedeflenirken, kavşak kapasitesinin arttırılması ve ulaşım sürelerinin kısaltılması öngörülüyor.

Şehir merkezindeki mevcut trafik yüküne çözüm üretmenin yanı sıra gelecekte oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna da uzun vadeli çözüm sunması hedeflenen Kartal Katlı Kavşağı Projesi, Kayseri'nin ulaşım altyapısına güç katacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor.