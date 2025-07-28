TÜRGEV, Gençlerle TercihFest 2025'te Buluştu - Son Dakika
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TÜRGEV, Gençlerle TercihFest 2025'te Buluştu

TÜRGEV, Gençlerle TercihFest 2025\'te Buluştu
28.07.2025 16:28
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TÜRGEV Başkanı Yılmaz, eğitim ve gençlik yatırımlarının Türkiye'nin geleceğine katkısını vurguladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, 25-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen TercihFest 2025 kapsamında gençlerle bir araya geldi. Av. Hatice Akıncı Yılmaz, eğitimin bireysel başarıdan öte, kalkınmanın temel taşı olduğuna dikkat çekerek, gençliğe yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine doğrudan katkı sunduğunu söyledi.

"Yarınki Türkiye" temasıyla gerçekleşen etkinlik, TÜRGEV'in kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce üniversite adayı, üç gün süren etkinlikte akademisyenler, karar vericiler ve özel sektör temsilcileriyle buluştu.

"Üniversite tercihi sınavın sonucu değil, geleceğin rotasıdır"

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, TÜRGEV yurtlarında kalan öğrencilerin bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında gösterdiği performansı örnek göstererek, fırsat eşitliği merkezli desteklerin somut sonuçlarını paylaştı. "Kartal yurdumuzdan 33 öğrencimizin Türkiye genelinde dereceye girmesi, Silopi'den öğrencilerimizin ilk 10 bin arasında yer alması, başarıda belirleyici olanın coğrafi konum değil, sunulan fırsatlar olduğunu bir kez daha göstermiştir" diyen Av. Hatice Akıncı Yılmaz, başarıya giden yolun yalnızca akademik gelişimle sınırlı olmadığını, sosyal, duygusal ve kültürel açıdan da desteklenmesi gerektiğini söyledi. TÜRGEV Başkanı Yılmaz, bu başarı örneklerinin yalnızca sınav puanlarına dayalı bir sistemin ötesine geçilmesi gerektiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Üniversite tercihi bir sınavın sonucu değil, geleceğin rotasını tayin eden stratejik bir karardır" ifadelerini kullandı.

"Hayata hazırlık odaklı bir eğitim modeli inşa ettik"

TÜRGEV'in eğitim yaklaşımının sınav başarısının ötesinde, hayata hazırlık ilkesine dayandığını kaydeden Yılmaz, "Kriz anlarında çözüm üreten, topluma katkı sunan ve ahlaki bir duruş geliştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Liderlik atölyelerinden mentorluk sistemlerine kadar uzanan çok boyutlu bir eğitim ekosistemi inşa ettik" açıklamasını yaptı.

Gençliğe inanan liderler, Türkiye'nin geleceğini şekillendirdi"

Etkinlikte ayrıca T.C. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve bilim insanı Burcu Özsoy gibi kamu ve özel sektörün önde gelen isimleri gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaştı. TercihFest 2025'in disiplinler arası öğrenme, kariyer planlaması ve değer odaklı eğitim vizyonuna katkı sağladığını belirten Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Gençlere inanmak, Türkiye'ye yatırım yapmaktır. Onlara fırsat sunduğumuz her alan, geleceğin Türkiye'sine katkıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRGEV, Gençlerle TercihFest 2025'te Buluştu - Son Dakika

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