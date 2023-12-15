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Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Hizmet Turu - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Akın'dan Hizmet Turu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde inşaat çalışmalarının sorunsuz ilerlediği vizyon projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan  Akın, gün boyu devam eden inceleme gezisinde Cuma Pazarı, İstasyonaltı Mahallesi, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon ve Selvilitepe Spor Kompleksi proje alanlarını ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Akın\'dan Hizmet Turu
15.12.2023 - 18:48,
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde inşaat çalışmalarının sorunsuz ilerlediği vizyon projeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Başkan  Akın, gün boyu devam eden inceleme gezisinde Cuma Pazarı, İstasyonaltı Mahallesi, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon ve Selvilitepe Spor Kompleksi proje alanlarını ziyaret etti.

Kente değer katan önemli projeleri hayata geçirmek için tüm birimleriyle gece gündüz çalışan Turgutlu Belediyesi, merkez ve kırsal mahallerdeki proje ve yatırımlarına devam ediyor. Söz konusu çalışmalar doğrultusunda göreve geldiği günden itibaren Turgutlu'da vizyon projelere imza atan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eş zamanlı olarak devam eden proje alanlarında gün boyu incelemelerini gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın'a ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, daire müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

İLK DURAK CUMA PAZARI

Başkan Çetin Akın'ın beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği inceleme gezisinin ilk durağı yapım aşamasında sona yaklaşılan Cuma Pazarı projesi oldu. Turgutlu Belediyesi'nin yapımı en hızlı ilerleyen projeleri arasında yer alan Cuma Pazarı'ndaki inşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Akın, 52 milyon TL'lik yatırımla pazarcı esnafı ve vatandaşların yıllardır süren mağduriyetini ortadan kaldıracak proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Çetin Akın, "Cuma Pazarımızın inşaatına 4 nisanda başlamıştık. Müteahhit firmaya hak ediş anlamında hiçbir borcu olmayan bir proje gerçekleştiriyoruz. Turgutlu Belediyesinin öz kaynaklarıyla ve büyükşehir belediyesinin desteği olmadan 130 araçlık kapalı, 50 araçlık açık otoparkı olan üst kısmını pazar yeri olarak kullanacağımız 52 milyon değerindeki Cuma Pazarı projemizi söz verdiğimiz gibi yılbaşı hediyesi olarak Turgutlu halkına teslim edeceğiz" dedi.

"OCAK AYI SONUNDA İSTASYONALTI MAHALLEMİZİN ÜSTYAPISI TAMAMEN YENİLENMİŞ OLACAK"

Turgutlu Belediyesi tarafından İstasyonaltı Mahallesi'nin tamamını kapsayan ve 14 milyon 506 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen üstyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çetin Akın, "İstasyonaltı Mahallemiz maalesef uzun yıllar boyunca hizmet alamamıştı. Göreve geldikten sonra ilk olarak mahallemize gençlerimizin spor yapmalarına olanak sağlamak için bir futbol sahası kazandırdık. Daha sonra mahallemizde doğalgaz yoktu, doğalgaz kazandırdık. Son olarak da mahallemizde yer alan dökülmüş, harap durumdaki elektrik direklerini yeraltına aldık. Şimdi de mahallemizin 12 bin 600 metrekare kaldırım, 38 bin 920 metrekare yol olmak üzere toplam 51 bin 520 metrekare parke taşı ve 12 bin metre bordür taşı döşeme işlemi ile üstyapısını tamamen yeniliyoruz. Yatırımımızın şu anki güncel değeri 14 milyon 506 bin TL. Herhangi bir aksilik olmazsa ocak ayı sonu gibi İstasyonaltı Mahallemizin üstyapısı tamamen yenilenmiş olacak. İstasyonaltı Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Çetin Akın ayrıca İstasyonaltı Mahallesi ile Kısmalı Yolu arasında kalan bölgede su birikintileri sebebiyle yaşanan sorunun çözümüne dair hamlede bulunduklarını da söyledi. Başkan Akın, "İstasyonaltı Mahallemiz ile Kısmalı Yolu arasında kalan bölgemizde yaşanan sorunun çözümüne dair bir hamle yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyesi kısa süre içerisinde söz konusu bölgemizde yağmur sularının bağlantı yolu konusunda çalışmalara başlayacak" dedi.

"EN HIZLI BİTEN PROJELERE İMZA ATIYORUZ"

Başkan Çetin Akın, ziyaretlerine inanç ve kültür yuvası olarak kente kazandırılacak olan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi ile inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ni inceleyerek devam etti. Teknik ekipten süreç hakkında bilgi alan Başkan Akın, devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Akın, "Selvilitepe Mahallemize kendi imkanlarımız ve öz kaynaklarımızla, hiçbir destek almadan cemevi ve kültür sanat merkezi kazandırıyoruz. Bununla beraber Ergenekon Mahallemize kazandıracağımız kültür ve sanat merkezimde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mart sonu gibi projemizin kaba inşaatı bitmiş olacak. Kentimizde en hızlı biten projelere imza atıyoruz. Her iki projemiz de Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Çetin Akın ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü'nün Ergenekon Mahallesi Davutlu Sokakta yürüttüğü bordür döşeme çalışmasını ile Selvilitepe Mahallesi Yağmur Sokakta yapımı devam eden çocuk oyun grubu alanındaki çevre ve peyzaj düzenleme işlemlerini yerinde takip etti.

Başkan Çetin Akın gün boyu devam eden inceleme gezisini, Selvilitepe Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan, içerisinde yüzme havuzu ve spor salonlarının bulunacağı Selvilitepe Spor Kompleksi proje alanı ve Çepnibektaş Mahallesine kazandırılacak olan ve yapım çalışmasının hızla ilerlediği Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon projesini ziyaret ederek sonlandırdı.

Kaynak: ANKA
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Çetin Akın, Turgutlu, Spor, Son Dakika

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