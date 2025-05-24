Turgutreis Yolu Yenilendi: Modern Ulaşım Altyapısı

Turgutreis yolu yenilendi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yer alan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda başlattığı yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak trafiğe açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 bin 900 metrelik güzergah modernize edilerek 34 milyon TL'lik yatırımla bölgeye konforlu ve çağdaş bir ulaşım altyapısı kazandırıldı. Bisiklet ve yürüyüş yolu için bayramdan sonra çalışmalar devam edecek.

2025 yılı boyunca yol yatırımları devam edecek

Yolun tamamlanmasıyla birlikte Turgutreis Mahallesi içi trafik akışı önemli ölçüde rahatladı, özellikle yaz aylarında artan araç yoğunluğuna karşı etkili bir çözüm hayata geçirilmiş oldu. Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına 2025 yılı boyunca da devam edecek.

Son 1 yılda 216 bin metre yol çalışması yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere 3 bin 404 km yol çalışması yaptı. Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde kent genelinde 216 bin metreyi bulan yol imalatı gerçekleştirerek ulaşım altyapısına önemli katkılar sundu.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında bu yatırımları daha da büyüterek yeni yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum gibi yaz aylarında nüfusun katlandığı turizm merkezlerinde, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım altyapısı oluşturmak zorunda olduklarını, ulaşım yatırımlarını yalnızca bir yol yapım çalışması olarak değil, bir kentleşme vizyonunun parçası olarak gördüklerini açıkladı.