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Turistik Doğu Ekspresi, Sömestr Tatilinde Gezginlerin Tercihi - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi, Sömestr Tatilinde Gezginlerin Tercihi

Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, sömestr tatilinde de gezginlerin en çok tercih ettiği tur güzergahı oldu. Ankara'dan başlayan ve Kars'ta sona eren bu masalsı yolculuk, kültür turizmi kapsamında seyahat severlerin ilgisini çekiyor. Turistik Doğu Ekspresi, doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı bir seyahat deneyimi sunuyor.

Turistik Doğu Ekspresi, Sömestr Tatilinde Gezginlerin Tercihi
30.01.2024 - 11:46,
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Ankara- Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi, sömestr tatilinde de gezginlerin en çok tercih ettiği tur güzergahı oldu.

Kültür turizmi kapsamında seyahat severlerin en çok tercih ettiği güzergahlardan biri olan Turistik Doğu Ekspresi, yolculuğuna devam ediyor. Sezonun ilk seferinin 11 Aralık 2023 tarihinde başlamasının ardından, seferler tüm hızıyla devam ediyor. Herkesin çok merak ettiği masalsı yolculuk, Ankara'dan başlıyor. Ankara'dan yola çıkan tren, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçerek keyifli yolculuğu Kars'ta tamamlıyor. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa'da ilk 10 rota içerisinde bulunan Ankara-Kars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyor. Turistik tura annesi Burcu Ülkür ile birlikte katılan Ali Eren Taşdemir, "Annem beni buraya karnem iyi olduğu için getirdi. Annemle birlikte tren turunda Kars'a gidiyorum. Çok beğendim. Yolculuğumuz iyi geçiyor" dedi. Turistik Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuğa çıkan Dosay çifti de, hayal ettikleri geziyi gerçekleştirebildikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Dilek Dosay, "Her şey süper. Vagonumuzu süsledik. Güzel bir yolculuk olmasını diliyoruz" dedi. Fatih Dosay ise "Hep hayalini kuruyorduk. Düşündüğümüz birşeydi. Bugüne nasip oldu" diye konuştu. Erzincan'da mola veren trenin yolcularından Ebru Durmaz da, imkanı olan herkesin bu tura katılarak, muhteşem yolculuğu tecrübe etmesini tavsiye etti.

Doluluk oranı yarıyıl tatiline kadar yüzde yüze ulaşan Turistik Doğu Ekspresi, güzergahta bulunan illerdeki turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Verilen 3 saatlik molada Erzincan'ın meşhur Girlevik Şelalesi'ni görme fırsatı bulan gezginler, bol bol fotoğraf çektirdi. Fikret Karadeniz, emekliliğin tadını çıkarmak için tura çıktığını belirterek, "Yolculuğumuz çok güzel. Tren muhteşemdi. Bulunduğumuz yer çok güzel. Tekrar gelebilirim" ifadelerini kullandı. - KARS

Kaynak: İHA
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