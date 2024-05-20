Turizm Sektöründen Arıcılığa Geçiş: Nilay Boyluoğlu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Turizm Sektöründen Arıcılığa Geçiş: Nilay Boyluoğlu

Turizm Sektöründen Arıcılığa Geçiş: Nilay Boyluoğlu

Turizm sektöründe çalışırken arıcılığa ilgi duyan Nilay Boyluoğlu, Odunpazarı Belediyesi'nin açtığı arıcılık kursuna katılarak hayalini gerçekleştirdi. Arıköy'de eğitim alan Boyluoğlu, şimdi 20 kovana sahip ve arıcılık serüvenine devam etmek istiyor.

20.05.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm sektöründe çalışırken Sibirya ve Galler'de araştırma projelerinde görev alan Nilay Boyluoğlu, böcek korkusunu bir kenara bırakıp Odunpazarı Belediyesi tarafından hizmete açılan Arıköy'de eğitim alarak arıcılığa başladı.

Eskişehir'de yaşayan Nilay Boyluoğlu, hayalinin her zaman doğa ile iç içe olmak olduğunu ve arıcılık yapma isteğinin bulunduğunu söyledi. Arıcılık hayalinin gerçekleşmesinin önünde bazı engellerinin bulunduğunu ifade eden Boyluoğlu, "Doğada olmak istiyorum. Hep kendimi arayan bir insandım, arıcılık yapacağım dedim ancak bazı engellerim vardı. Çok emek yoğun bir iş, kolay değil gerçekten. Ancak doğada olmayı, hayvanlarla çalışmayı seven herkes yapabilir diye düşünüyorum. Turizimciydim. Okulum bitti. Uzun bir süre yurtdışı projeleri ile ilgilendim. Sibirya'ya gittim. Tamamen sürdürülebilir bir projeydi. Daha sonra Galler'e gittim. O da ofis işi proje araştırma işiydi. Geçen yıl şubat ayında Türkiye'ye döndüm ve dedim ki, ben doğada olmak istiyorum. Çocukluğumdan kendimi bildim bileli örümcek ve böcek korkum vardı. Bütün korkularımı aşmaya karar verdim. Geçen yıl mart ayında Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan arıcılık kursuna kayıt oldum. Böylece arıcılık serüvenim başlamış oldu. Eğitim veren hocalarımız çok donanımlı ve bilgiliydi. Temmuz ayında belediye tarafından hizmete açılan Arıköy'de uygulama eğitimlerine geçtik. Harika bir yer olmuş. Lavanta bahçesi, hobi evleri, arılar Böyle başladı serüven" dedi.

"Arıcılığa ilgisi olan herkesi bu kurslara davet ediyorum"

10 kovanla başladığı arıcılık serüvenine bölme yaparak 20 kovana çıkarttığını belirten Boyluoğlu, "Uzun vadeli bir yola çıktım. Kovan sayımı arttırıp bu yolda ilerlemek istiyorum. Daha da büyümek istiyorum. Çevreme ve yakın çevreme şu an ulaştım. Arıcılık konusunda daha da büyümek istiyorum. Çok emek yoğun bir iş kolay değil gerçekten ancak doğada olmayı seven, hayvanlarla çalışmayı seven herkes yapabilir diye düşünüyorum. Öncelikle Odunpazarı Belediyesi'ne sunduğu imkanlar için çok teşekkür ediyorum. Arıcılığa ilgisi olan herkesi bu kurslara davet ediyorum. Ben çok faydasını gördüm. Arıcılığa ilgisi olan insanların bu kurslardan faydalanmalarını isterim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Tarım, Çevre, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turizm Sektöründen Arıcılığa Geçiş: Nilay Boyluoğlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 18:13:11. #1.13#
SON DAKİKA: Turizm Sektöründen Arıcılığa Geçiş: Nilay Boyluoğlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement