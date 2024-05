Turizm Sektöründen Arıcılığa Geçiş: Nilay Boyluoğlu

Yerel

Turizm sektöründe çalışırken Sibirya ve Galler'de araştırma projelerinde görev alan Nilay Boyluoğlu, böcek korkusunu bir kenara bırakıp Odunpazarı Belediyesi tarafından hizmete açılan Arıköy'de eğitim alarak arıcılığa başladı.

Eskişehir'de yaşayan Nilay Boyluoğlu, hayalinin her zaman doğa ile iç içe olmak olduğunu ve arıcılık yapma isteğinin bulunduğunu söyledi. Arıcılık hayalinin gerçekleşmesinin önünde bazı engellerinin bulunduğunu ifade eden Boyluoğlu, "Doğada olmak istiyorum. Hep kendimi arayan bir insandım, arıcılık yapacağım dedim ancak bazı engellerim vardı. Çok emek yoğun bir iş, kolay değil gerçekten. Ancak doğada olmayı, hayvanlarla çalışmayı seven herkes yapabilir diye düşünüyorum. Turizimciydim. Okulum bitti. Uzun bir süre yurtdışı projeleri ile ilgilendim. Sibirya'ya gittim. Tamamen sürdürülebilir bir projeydi. Daha sonra Galler'e gittim. O da ofis işi proje araştırma işiydi. Geçen yıl şubat ayında Türkiye'ye döndüm ve dedim ki, ben doğada olmak istiyorum. Çocukluğumdan kendimi bildim bileli örümcek ve böcek korkum vardı. Bütün korkularımı aşmaya karar verdim. Geçen yıl mart ayında Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan arıcılık kursuna kayıt oldum. Böylece arıcılık serüvenim başlamış oldu. Eğitim veren hocalarımız çok donanımlı ve bilgiliydi. Temmuz ayında belediye tarafından hizmete açılan Arıköy'de uygulama eğitimlerine geçtik. Harika bir yer olmuş. Lavanta bahçesi, hobi evleri, arılar Böyle başladı serüven" dedi.

"Arıcılığa ilgisi olan herkesi bu kurslara davet ediyorum"

10 kovanla başladığı arıcılık serüvenine bölme yaparak 20 kovana çıkarttığını belirten Boyluoğlu, "Uzun vadeli bir yola çıktım. Kovan sayımı arttırıp bu yolda ilerlemek istiyorum. Daha da büyümek istiyorum. Çevreme ve yakın çevreme şu an ulaştım. Arıcılık konusunda daha da büyümek istiyorum. Çok emek yoğun bir iş kolay değil gerçekten ancak doğada olmayı seven, hayvanlarla çalışmayı seven herkes yapabilir diye düşünüyorum. Öncelikle Odunpazarı Belediyesi'ne sunduğu imkanlar için çok teşekkür ediyorum. Arıcılığa ilgisi olan herkesi bu kurslara davet ediyorum. Ben çok faydasını gördüm. Arıcılığa ilgisi olan insanların bu kurslardan faydalanmalarını isterim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR