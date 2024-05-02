TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var' - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçiye seslenerek, işçi maaşı, kıdem tazminatı ve vergi diliminin düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Atalay, işçilerin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ve bu konuda düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

02.05.2024 00:24
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var"

BURSA - Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya gelen binlerce işçiye seslenen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçi maaşı, kıdem tazminatı ve vergi diliminin düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye'yi durdururuz. Otururuz kalkmayız bir daha" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda toplandı. Polis tarafından tek tek aranan işçiler, bayraklarla metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu. Hastane alanında son bulan kortejin ardından 1 Mayıs'ı işçiler davul ve zurnalarla halay çekerek kutladı. Alanı dolduran binlerce işçiye seslenen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçiler çalışma hayatının merkezidir. İşçinin emeği her yerdedir. Oturduğunuz evde, bindiğiniz arabada, temiz sokaklarda, yediğiniz ekmekte işçi var. Her yerde emeği olan işçiler çoğu zaman hak ettiğini alamaz. Kıt kanaat hayatını sürdürmeye devam eder. Cefa çeker, ancak sefası çok azdır. Sendikalı örgütlenmeden mahrum kalır. Örgütlenme mücadelesini verir. Bu durum çok uzun sürer. Bu, benim ülkemde gerçek olan bir tablodur. Her alanda bedel ödemeye devam ediyoruz. Vergiyle ilgili 12 ay çalışıyoruz. Bir senede bir bölüm arkadaşımız 10, bir bölüm arkadaşımız 11 ay maaş alıyor. Bu adil değil, bu sürdürülebilir bir tablo değil. Bu doğru değil. Bir an evvel düzeltilmeli. Ekim ayında kanun meclise gelene kadar her alanda olacağız. Sendikalarla bu mücadeleyi vermezsek, temsil ettiğimiz insanlar ekonomik yönden, vergi üzerinden bedel ödemeye devam eder. Bu vergi ile ilgili 4 ay evvel Türk-İş genel kurulunu yaptık. Aldığımız kararlardan bir tanesi, kıdem tazminatını ülke gündemine getirirseniz genel grev yapacağız. Aynen aynı noktadayız. Bir adım geri yapmayız. Allah şahidimdir, Türkiye'yi durdururuz. Otururuz kalkmayız bir daha" dedi.

"işçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var"

Yeni anayasanın günlerdir konuşulduğunu belirten Başkan Atalay, "Yeni anayasa yapılır mı? Yapılmaz mı? bilmem. Ama TÜRK-İŞ'in, sendikaların bir talebi var. Yeni anayasanın adını bırakın. İşçiyle ilgili yeni bir anayasa düzenlemeye bizim ihtiyacımız var. Bu sistemle bu gemiyi götürmemiz. Mahkemeye gidiyorsun. Örgütleniyorsun. Bin kişilik iş yerinde, 970 kişiyi üye yapıyorsun. Mahkeme yedi sene sürüyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Onun için işçilerin anayasaya, yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu yeni bir anayasada yasal düzenleme yapılmadığı müddetçe biz bu sorunları, problemleri, bu kürsüler anlatmaya devam ederiz. Onun için taleplerimizin başında. Anayasası geliyor. Bir an evvel çıksın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var' - Son Dakika

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