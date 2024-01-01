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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Vergide Acilen Bir Adalete İhtiyacımız Var - Son Dakika
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Vergide Acilen Bir Adalete İhtiyacımız Var

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da işçilerle birlikte yeni yıla girerken vergide adalete ihtiyaç olduğunu belirtti. Atalay, ayrıca İsrail ve Filistin arasındaki savaşa da değinerek, dünyanın bu durumu görmezden geldiğini ifade etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Vergide Acilen Bir Adalete İhtiyacımız Var
01.01.2024 - 09:14,
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Yeni yıla Sakarya'da işçilerle birlikte giren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Vergide acilen bir adalete ihtiyacımız var" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman ile yeni yıla şeker fabrikasında gece mesaisinde çalışan işçilerle birlikte girdi. Atalay, ilk olarak üretim tesisini gezerek, bilgi aldı. Daha sonra yemekhaneye giden Atalay, işçilerle birlikte yemek yedikten sonra yeni yılı kutladı. Burada açıklamalarda bulunan Atalay, "Bu yılbaşı gecesinde insanlar şu anda yılbaşını kutluyorlar, tatil yapıyorlar, dinleniyorlar, annesiyle, babasıyla, ailesiyle beraber ve benim arkadaşlarım, bizim arkadaşlarımız çalışıyor. Kimler çalışıyor? Asker çalışıyor, polis çalışıyor, güvenlik güçleri çalışıyor, gazeteciler çalışıyor, gıda sektörü çalışıyor, hizmet sektörü çalışıyor. Ben de onların başkanıyım. Genellikle Ramazan günleri de bir gecede genelde madene iniyorum. Bu akşam geldik arkadaşlarımızla beraber kahvaltı yaptık, iş yerini ziyaret ettik" dedi.

"İnsafsızca, merhametsizce soykırım yapmaya devam ediyorlar"

İsrail ve Filistin arasındaki savaşa değinen Atalay, "Ben özellikle 2024 bizim ülkemiz için, tüm dünya için kardeşlik, barış, sağlık, sıhhat diliyorum, temenni ediyorum ama onu görmüyorum. Özellikle biz bu saatlerde Filistin'de resmi rakamlar 22 bin 10 binin üzerinde kayıp var insafsızca, merhametsizce soykırım yapmaya devam ediyorlar. 2024 yılındayız, dünyanın gözü önünde kimsenin kılı kıpırdamıyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere bu işin organizatörü Amerika, Avrupa ülkeleri çoluk çocuk, bebek, kilise, cami, okul, mülteci kapı vurmaya devam ediyorlar olanları yakinen görüyoruz. Biz ekonomik yönden güçlü olmakla durumundayız. Sanayi açısından güçlü olmak durumundayız. Silah alanıyla ilgili, güvenlikle ilgili güçlü olmak durumundayız. Yoksa bize bunlar aynı Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta yaptığını gözünü kırpmadan bize yaparlar bunun garantisi yok. Seyrediyorsunuz çoluk çocuk kadını öldürüyorlar bunu affedersin hayvanlar yapmaz, vahşi insanlar yapmaz b unları her gün yapıyorlar. Onun için burada biz üzerimize düşeni layıkıyla yapmak durumundayız" diye konuştu.

"Vergide bir adalete ihtiyacımız var acilen, elzem"

Atalay, vergi düzenlemesine de değinerek, "Ben zaman zaman söylerim çileği yersin ama çeliği yiyemezsin. Gıda silah kadar önemli onun için bu içinde bulunduğumuz fabrika silah kadar, top kadar, mermi kadar önemli. Gıda yoksa silah yok, top yok, tüfek yok. Vergiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Vergide bir adalete ihtiyacımız var acilen. Çok kazanandan çok, az kazanandan az almak mecburiyetindeler. Buna kesin bir çözüm gerekiyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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