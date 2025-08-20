Türk Kızılay'dan Sındırgı Depremzedelerine Beslenme Desteği - Son Dakika
Türk Kızılay'dan Sındırgı Depremzedelerine Beslenme Desteği

Türk Kızılay\'dan Sındırgı Depremzedelerine Beslenme Desteği
20.08.2025 13:45  Güncelleme: 13:51
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Türk Kızılay, depremzedelere ve müdahale ekiplerine 80 bin adet kumanya, çorba, su ve içecek ulaştırdı. Ekipler, hayırseverlerle işbirliği yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım eden çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, hem depremzedelere hem de bölgede görev yapan ekiplere beslenme desteği sağladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmeti ve koordinesinden sorumlu olan Türk Kızılay, 12 ikram aracı dahil olmak üzere toplam 32 araçla bölgede hizmet verdi. Personel ve gönüllülerden oluşan 198 kişilik ekip, depremden etkilenen vatandaşlara ve müdahale ekiplerine yaklaşık 80 bin adet kumanya, çorba, ikramlık, su ve içecek ulaştırdı.

Yerel Kızılay ekibi 7/24 sahada

Sındırgı Kızılay ekipleri ise depremin ilk anından itibaren özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırmayı sürdürdü. Hayırsever vatandaşlarla depremden zarar gören esnafları buluşturan ekipler, alınan malzemeleri ve hazırlanan yemekleri depremzedelere ulaştırdı.

Yavuz ailesinden teşekkür

Depremden etkilenen Yavuz ailesi, Türk Kızılay başta olmak üzere kendilerine destek olan kurum ve vatandaşlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Türk Kızılay'ına çok teşekkür ederiz. Sındırgı halkımıza, Orman İşletme Müdürlüğü'ne, belediyemize, büyükşehir belediyemize ve destek veren herkese minnettarız. İyi insanlar, iyi ki varlar. Bu zor süreçte Sındırgı'nın bir aile olduğunu gördük."

"Esnafa destek, vatandaşa yardım"

Türk Kızılay gönüllüsü Zehra Yavaş ise yaptığı açıklamada, depremde ağır hasar gören marketlere destek olduklarını vurgulayarak, "Market sahipleri ürünlerini dışarıda satmaya başladılar. Biz de Kızılay olarak hem onlara destek olmak hem de vatandaşlarımıza yardımda bulunmak için buradan aldığımız ürünleri alıp depremzedelere dağıtıyoruz" dedi.

Şartlı bağış çocuklara ulaştırıldı

Sındırgı Kızılay İlçe Başkanı Talat Karakaya, bağışçılardan birinin şartlı bağış yaptığını belirterek, "Bir bağışçımız, depremde birinci derecede etkilenen bir marketten alışveriş yapılarak bu ürünlerin özellikle çocuklara dağıtılmasını istedi. Biz de gönüllülerimizle birlikte bu görevi yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Türk Kızılay'dan Sındırgı Depremzedelerine Beslenme Desteği
