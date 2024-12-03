Türk Kızılay Urla, Dünya Engelliler Günü'nü Müzikal ile Kutladı - Son Dakika
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Türk Kızılay Urla, Dünya Engelliler Günü'nü Müzikal ile Kutladı

Türk Kızılay Urla, Dünya Engelliler Günü\'nü Müzikal ile Kutladı

Türk Kızılay Urla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Gül Çocuk Güldür Çocuk El Ele Engelleri AŞ Çocuk' müzikalini sahneleyerek engelli bireylerin yeteneklerini sergiledi. Etkinlikte, farklı engel gruplarından 30 öğrenci sahne aldı, Down sendromlu milli sporcu Selin Durgut da performans sergiledi.

03.12.2024 12:52  Güncelleme: 12:54
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2015 yılından bu yana yürüttüğü "Hayata Bağlan" projesiyle engelli gruplara yönelik eğitim, sosyal aktivite ve farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay Urla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü İzmir'in farklı ilçelerinden gelen yaklaşık 30 engelli bireyin sahne aldığı "Gül Çocuk Güldür Çocuk El Ele Engelleri AŞ Çocuk" müzikaliyle kutladı.

Urla Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Urla Belediyesi iş birliğiyle dün akşam Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Kızılay Urla Temsilciliği bünyesindeki çalışmalara katılan farklı engel gruplarından 30 öğrenci, Pikap Orkestrası eşliğinde 70'li ve 80'li yılların popüler şarkıcılarını canlandırdı. Erkin Koray, Nurhan Damcıoğlu, Emel Sayın gibi dönemin popüler isimlerinin sahnelendiği müzikalin kostümleri ise sıfır atık prensibiyle Kızılay Kadın Urla gönüllüleri tarafından dikildi.

Down sendromlu milli sporcu Selin Durgut da sahne aldı

Müzikal kapsamında, Türkiye'nin ritmik jimnastik alanında milli sporcusu seçilen ve bu yıl 3 dalda bronz madalyaya layık görülen down sendromlu Selin Durgut da sahne aldı. Türk Kızılay Urla bünyesinde uzun yıllardır çalışmalara katılan Durgut, sahnede canlandırdığı Nurhan Damcıoğlu gösterisiyle büyük beğeni topladı. 21 yaşındaki Durgut, kısa bir jimnastik gösterisi de sergiledi.

Etkinlik kapsamında konuşan Kızılay Urla Temsilcisi Nurgül Saltık, "Dokuz yıldır çocuklarımızla engebeli yollardan geçtik, yılmadık, çok yol kat ettik. Her sene bitirelim derken yan yollara saptık, devam ettik ve bugünlere geldik. Ben hem engelsiz yüreklerimize hem değerli annelerine, kadın kollarımıza ve bugünlere gelmemizde bizlere destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Kızılay kara gün dostumuz oldu"

Kızılay Engelsiz Urla Başkanı Selma Yıldız ise, "3 Aralık bizim için yılda bir kez kutlanan bir gün değil, tüm yıl boyu engelsiz yüreklerimizle hayata bağlanmak için çalışıyoruz. Onların elde ettiği başarılar bizi gururlandırıyor. Bu özel gün etkinliğimizle engelsiz yüreklerin sorunları konusunda farkındalığın artmasını diliyoruz" dedi.

Engelli annesi Nebile Akdaş ise "Kendini ifade edemediği için ağlama krizlerine giren oğlum bugün özgüvenli bir genç oldu, Hayata Bağlan projesi bizi tekrar hayata bağladı. Kızılay bizim kara gün dostumuz oldu. Biz de bu hilal altında çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay Urla, Dünya Engelliler Günü'nü Müzikal ile Kutladı - Son Dakika

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