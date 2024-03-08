Türk Kızılay, Ramazan kampanyasını Hatay\'da başlattı

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Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bu yılki Ramazan kampanyası depremin vurduğu Hatay'da başlattıklarına dikkat çekerek, Türkiye genelinde Ramazan'da, 1 milyar 217 milyonluk bir yardımla toplamda, 8.8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk Kızılay, bu yılki Ramazan kampanyalarının detaylarını depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen programla duyurdu. Hatay Kızılay Lojistik Merkezi'nde düzenlenen programa Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'da katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye genelinde Ramazan ayında 1 milyar 217 milyonluk bir yardımla yurtiçinde ve yurtdışında, 8.8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"Ramazan boyunca bir kez daha Gazze'ye yardım gemisi göndereceğiz"

Bu yıl Ramazan ayı programını Hatay'da başlatmak istediklerini ifade eden Kızılay Başkanı, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bu Ramazan, iki önemli önceliğimiz var. İlki, açlıkla mücadele eden Gazze'ye destek olmak. Dün, tarihimizdeki en büyük yardım gemimizi Gazze'ye uğurladık ve Ramazan boyunca bir kez daha yardım gemisi göndereceğiz. İkinci ise kendi ülkemizdeki deprem bölgeleri. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için şenlikli iftar sofraları kuracağız ve sahur programları düzenleyeceğiz" dedi.

"Türkiye genelinde 8.8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik"

Ramazan boyunca Türkiye genelinde ve yurtdışında 8.8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, "Ramazan döneminde biz her zaman yardımlarımızı arttırıyoruz. Gıda kolileri, iftar programları, yardımlar organize ediyoruz ve bu Ramazanda Türkiye genelinde 1 milyar 217 milyonluk bir yardımla Yurtiçi ve Yurtdışında 8.8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik. Bu Ramazanda her Ramazan olduğu gibi gıda kolilerimiz olacak. Gıda kolilerimizde kurban modeli konserve yapıyoruz ve yol boyunca dağıtıyoruz. Bu konservelerden de gıda kolilerinin içinde 220 bin adet Ramazan ayı boyunca dağıtıyor olacağız" şeklinde konuştu.

"300 bin aileye ulaşacak bir model planladık"

Yardımların büyük bölümünü nakit yardım modeline geçirmeyi hedefleyeceklerini belirten Yılmaz, "Yardımlarımızın çoğunu nakit yardım modeline geçirmeyi hedefliyoruz. Kişi kendi ihtiyacını kendisi isteyerek nereye isterse oraya harcasın. Daha insani bir yardım modeli olarak nakit yardım modelini yaygınlaştırmak istiyoruz. Deprem bölgesinde de nakit yardım modeline geçtik. Uzun süredir nakit yardım modeliyle devam ediyoruz. Bir taraftan sosyoekonomik güçlendirme programlarıyla çiftçilerimizi, tarım işçilerimizi, ya da tarımla uğraşan ailelerimizi destekliyoruz. Eski hayatlarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Bir taraftan AFAD ile birlikte Esen kart üzerinden nakit yardımlar yapıyoruz. Bu nakit yardımlar kişiler gidip esnaftan alışveriş yapıyor. ya da bu tarım ile ilgili üretilen ürünleri satın alıyorlar. Sonuçta normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte 617 milyon TL'yi her aileye 2 bin TL olacak şekilde 300 bin aileye ulaşacak bir model planladık. Bu model de ihtiyaç sahiplerimizi doğru bir şekilde belirliyoruz. Her bir ihtiyaç sahibinin sosyal incelemesi yapılıyor, sosyal inceleme yapıldıktan sonra yapılacak olan yardım T.C. kimlik numarasına tanımlanıyor. Bir mesajla kişiye duyuruluyor. Bu kişi T.C. kimlik numarasıyla gidip 2 bin TL'lik nakit yardımını alabiliyor. ve istediği şekilde kullanabiliyor. Bu tarz gıda kolilerimizi tabi ki devam ettireceğiz. Çünkü bu bağışlar adına da ayrı bir önemi var" ifadelerini kullandı. - HATAY