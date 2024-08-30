Türk Yıldızları, Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Yıldızları, Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları, Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi. Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının merkezi oldu. Türk Yıldızları gösterisini izleyen vatandaşlar, gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Türk Yıldızları ayrıca Mogan Gölü çevresinde de akrobasi uçuşu gerçekleştirecek.

30.08.2024 15:15
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Anıtkabir ise her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların merkezi oldu. Sabah saatlerinde devlet erkanı tarafından gerçekleştirilen resmi ziyaretlerin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir yine doldu taştı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Türk Yıldızları akrobasi takımı da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

30 Ağustos'un Türkiye için önemini vurgulayan 13 yaşındaki Muhammed Çağın Beydili, Türk Yıldızları gösterisini izlerken tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Çok mutlu oldum, uzun zamandır istiyordum böyle bir gösteriyi izlemeyi" diye konuştu.

Şevval Nisa Sungur ise "Türk Yıldızları'nı izlerken çok gururlu hissetim. Kendinizi de yerine koymadan yapamıyorsunuz zaten çok gururlu hissettim. Tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Atamızı ziyarete geldik ne mutlu bize"

Ailesi ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirten Murat Kaplan ise "Bugünün anlamına istinaden çocuklarımızı ailemizle beraber Atamızı ziyarete geldik. Bugün büyük Meydan Muharebesi'nin yapıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık unvanını aldığı 30 Ağustos Günü'nü icra ediyoruz. Bugün Afyon'da Eskişehir'de Denizli'de Aydın'da İzmir'de düşmanın kaçtığı gün. 26 Ağustos 18 Eylül tarihleri arasında Dumlupınar'da icra edilen bu büyük harekatta ter döken kan döken bütün şehitlerimize, gazilerimize sadece onlara değil hasret çeken, vatanın bölünmez bütünlüğü için geride babalarını özleyen, eşlerini özleyen insanlar için de büyük bir gün. Herkese teşekkür ederiz. Öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederiz. Bugünü bize armağan etti. Yunanlıların Türkiye topraklarından, Batı Anadolu'dan kaçtığı bir gün, onurluyuz mutluyuz. Atamızı ziyarete geldik ne mutlu bize" açıklamasında bulundu.

Mehmet Ali Kılınçarslan ise "Çok mutluyum bugün buraya geldiğim için. Bütün Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde saat 18.00'de Mogan Gölü çevresinde akrobasi uçuşu gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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