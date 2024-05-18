Beşiktaş Belediyesi, Türkan Saylan\'ın Evinin Müzeye Dönüştürüleceğini Açıkladı

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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat, Prof. Dr. Türkan Türkan Saylan'ın yaşadığı evin müzeye çevrileceğini açıkladı. Akpolat, ayrıca Saylan'ın yaşadığı sokağa adını verdikleri ancak İBB Meclisi'ndeki AK Parti çoğunluğunun engellediğini hatırlatarak, yeni dönemde CHP çoğunluğu ile bunu da yapacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın vefatının 15. yılı dolayısıyla Beşiktaş'ta, isminin yaşatıldığı parkta, anma programı düzenledi. Halk Tv'de Serhan Asker'in sunduğu 'Görkemli Hatıralar' programına katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Türkan Hocamızın Beşiktaş'ta yaşadığı evi müze haline getireceğiz ve onun hatırasını yaşatacağız" dedi.

Programa Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Yazar Ayşe Kulin de katıldı.

Canlı yayında Prof. Dr. Türkan Saylan ile ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları kaydetti:

"Türkan Hocamız bizim için çok kıymetli. Biz Beşiktaş'ı anlatırken hep şunu deriz; Beşiktaş cumhuriyet demek, demokrasi demek, eşitlik demek, hürriyet demek. Türkan Hocamız da bütün bu özellikleri taşıyan tam bir cumhuriyet kadını. Tam bir Arnavutköylü de bu arada. Bizim yaşatmaya çalıştığımız mahalle dayanışmasının bir savunucusuydu. Yaşadığı dönemde Arnavutköy'ün bütün hak mücadelesinin yanında durmuş, buraya 3. Köprünün yapılmasını engellemeye çalışmış ve o mücadeleyi kazanmış çok önemli bir hak savunucusuydu."

"TÜRKAN SAYLAN'IN ADI YAŞADIĞI SOKAKTA YAŞAYACAK"

Rıza Akpolat geçen dönem İBB Meclisi'nde yaşanan olaya da değinerek, şöyle devam etti:

"Beşiktaş Belediyesi olarak geçen dönem yaşadığı sokağa hocamızın adını vermeye çalıştık. Ama maalesef İBB Meclisi'nde karar çoğunluğa takıldı. Meclis kürsüsünde o dönemin AKP'li İBB Meclis Üyesi Faruk Gökkuş, 'Biz burada olduğumuz sürece Türkan Saylan gibi toplumu bölen kişilerin adı bir yerlerde yaşatılmayacak' demişti. Biz de onlara 'Siz isteseniz de istemeseniz de o sokağa Türkan Saylan adını vereceğiz' dedik ve Türkan Saylan Sokağı tabelasını oraya çaktık. Tabii bu durum resmi değildi ama artık resmileşecek. Önce kendi belediyemizin meclisinden geçirerek kararı İBB Meclisi'ne sunacağız ve çoğunluk kararıyla buradan da çıkarıp önümüzdeki ay, o sokağı hak ettiği ismiyle Türkan Saylan Sokağı olarak yaşatacağız."

"TÜRKAN SAYLAN'IN EVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Semt kültürünü yaşatmakta ve hak savunuculuğunda Türkan Saylan'ın öncü bir bilim insanı olduğunu vurgulayan Başkan Akpolat, "Buradan da ilk defa açıklamış olayım. Türkan Saylan'ın Arnavutköy'de yaşadığı evi de biz müze haline getireceğiz. Onun düşünceleri ve hayatı da gelecek nesillere örnek olarak Beşiktaş'ta yaşamaya devam edecek" dedi.

Akpolat bir de sürpriz yaparak, Türkan Saylan'ın anısına çok sevdiği Ruhi Su'dan türkü söyledi ve bağlama çaldı.

AYŞE KULİN: "TÜRKAN SAYLAN'IN HAYATINI BİR EFSANEYİ YAZAR GİBİ BÜYÜK BİR HAYRANLIKLA YAZDIM"

Yazar Ayşe Kulin de Türkan Saylan ile ilgili anısını şu sözlerle paylaştı:

"O büyük bir çınardı. Türkan Saylan'ı Kardelen Projesi'ni yazma sürecinde tanıdım. O dönem hastalığı nedeniyle kemoterapi almasına rağmen çok canlı ve enerjik olmasına hayran kaldım. Kardelen Projesiyle Doğu'da birçok yere gittik. Türkan Hoca'dan hayatımı yazar mısın teklifi aldım. Ama o dönem daha önceki kitaplarımdan dolayı uzun yıllar zor süreçler yaşamıştım ve kendime bir daha kimsenin yaşam öyküsünü yazmayacağım diye bir söz vermiştim. Bunu kendisine ilettim o da anlayışla karşıladı. Ona kendisini yazamam ama cüzzam ve cüzzamlılarla ilgili bilgi verirse o konu hakkında yazabileceğimi söyledim, kabul etti. Kitabı yazmaya başladım, ilk 15-20 sayfasını Türkan Saylan'a okutabildim. Maalesef kendisini kaybettik. Daha sonra Türkan Saylan'ın bir arkadaşı kendisinin bana bir emanet bıraktığını ifade ederek Türkan Saylan ile ortaokul döneminden itibaren yazıştıkları mektupları gönderdi. Onlar elime geçtikten sonra sözümden vazgeçerek Türkan'ı yazmaya başladım. Bir efsaneyi yazar gibi, büyük bir keyif ve hayranlıkla yazdım."

ÇYDD GENEL BAŞKANI YÜKSEL: "BİLİM IŞIĞINDA YÜRÜMÜŞ BİR BİLİM KADINIDIR TÜRKAN SAYLAN"

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise Türkan Saylan'ın yaşadığı semte çok düşkün olduğunu ifade ederek, "Türkan Hoca çok seviyordu Arnavutköy'ü, evini ve mahallesini. Atatürk'ü çok erken yaşta öğrenmiş ve içselleştirmiş, onun yolunda yürümüş bir cumhuriyet kadınıdır. Cumhuriyet devrimi bir kadın devrimidir Türkan Hoca da cumhuriyet sayesinde Cumhuriyet kadını olmuştur. Bilim ışığında yürümüş bir bilim kadınıdır Türkan Saylan" diye konuştu.

Törenin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel ve vatandaşlar parkın içerisinde bulunan Türkan Saylan Anıtı önüne çelenk bıraktı.