 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı: '2024 yılında da 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin devam edeceğine inanıyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı: '2024 yılında da 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin devam edeceğine inanıyoruz'

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, yeni yıl mesajında, 2024 yılında da 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin kararlılıkla devam edeceğine inandıklarını belirtti. Özocak, geçmiş yılda yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin akılcı politikaları, siyasi istikrarı ve mücadelesiyle her türlü tehdidi bertaraf ettiğini vurguladı. Ayrıca, Türk milletinin güçlü bir şekilde varlığına sahip çıkacağını ve tüm insanlığın yeni yılını kutladığını ifade etti.

TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı: \'2024 yılında da \'Lider Ülke Türkiye\' hedefinin devam edeceğine inanıyoruz\'
31.12.2023 - 18:03,
Abone Ol

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, yayımladığı yeni yıl mesajında; "2024 yılında da 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin kararlılıkla devam edileceğine inancımız tamdır" dedi.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özocak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2023 yılında hem bölgemiz hem de küresel ölçekte meydana gelen gelişmeler, savaşlar, mezhep temelli cepheleşmeler, terör saldırıları, paylaşım kavgaları, güç mücadeleleri, ekonomik ve siyasi tehditler, gıda ve enerji sorunları, doğal afetler, insani ve vicdani krizler dünyayı esaret altına almıştır. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında süregelen askeri ve stratejik çatışmalar, yakın zamanda başlayan ve katil İsrail'in soykırımına dönüşen Gazze savaşı sadece bu ülkelerle sınırlı kalmamış, sonuçları itibariyle neredeyse Dünya'da tesir etmediği alan kalmamıştır. İnsanlık 2023 yılında da sancılı bir dönem yaşamış, sınıfta kalmıştır. Büyük oranda ülkemiz dışında oluşmuş gibi olsa da geleceğimizi ilgilendiren bu karanlık ve gölgeli olaylar zinciri Türkiye'mizin akılcı politikaları, siyasi istikrarıyla, aktif mücadelesiyle, dirayetiyle, başkent Ankara'nın vizyonu Kızılelma ülküsüyle içerden ya da dışarıdan gelen her türlü tehdit bertaraf edilmiştir. 2023 yılında milli hedefimiz haline gelen 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin 2024 yılında da kararlılıkla devam edileceğine inancımız tamdır. Türk milleti varlığına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güçlü şekilde sahip çıkacaktır. Büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin; kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, barış, huzur, esenlik ve selamet dileklerimi paylaşıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Kayseri, Kamu, İnsan Hakları, Güvenlik, Dış Politika, Terör, Doğal Afetler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı: '2024 yılında da 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin devam edeceğine inanıyoruz' - Son Dakika


18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu

Son Dakika
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 19:14:39. #1.12#
SON DAKİKA: TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı: '2024 yılında da 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin devam edeceğine inanıyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement