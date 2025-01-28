Türkiye'deki 63 Vitray Ustasından Biri Olan Serdar Arslan: "Bilgisayarlı Sistemler Bir Dönem İlgiyi Azalttı, Ama İnsanlar El İşçiliğine Geri Döndü" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'deki 63 Vitray Ustasından Biri Olan Serdar Arslan: "Bilgisayarlı Sistemler Bir Dönem İlgiyi Azalttı, Ama İnsanlar El İşçiliğine Geri Döndü"

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve Türkiye’deki 63 cam ustasından biri olan Serdar Arslan, günümüz teknolojisine rağmen 19 metrekarelik dükkanında el işçiliğiyle vitray sanatını yaşatıyor. Arslan, "Ben 60 yaşındayım, daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Muğla’da tek ustayım. Ana temamız cam sanatları, cama sanatsal işlemeler yapmak. Cam sanatını el işçiliğiyle sürdürüyoruz" dedi. Bir dönem bilgisayarlı sistemlerin bir dönem el işçiliğine olan ilgiyi azalttığını belirten Arslan, "Ancak kesip yapıştırmalı malzemeler güneşte dayanamayıp solunca insanlar el işçiliğine geri göndü" diye konuştu.

28.01.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve Türkiye'deki 63 cam ustasından biri olan Serdar Arslan, günümüz teknolojisine rağmen 19 metrekarelik dükkanında el işçiliğiyle vitray sanatını yaşatıyor. Arslan, "Ben 60 yaşındayım, daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Muğla'da tek ustayım. Ana temamız cam sanatları, cama sanatsal işlemeler yapmak. Cam sanatını el işçiliğiyle sürdürüyoruz" dedi. Bir dönem bilgisayarlı sistemlerin bir dönem el işçiliğine olan ilgiyi azalttığını belirten Arslan, "Ancak kesip yapıştırmalı malzemeler güneşte dayanamayıp solunca insanlar el işçiliğine geri göndü" diye konuştu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve Türkiye'deki 63 cam ustasından biri olan Serdar Arslan, cam işlemeciliğine henüz 8 yaşında, babasının mesleği olan camcılıkla adım attığını, babasının yanında camlara küçük ölçekte işlemler yaparak bu sanata olan ilgisini geliştirdiğini belirtti. Arslan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Sanat Tarihi eğitimi alarak baba mesleğini akademik olarak da sürdürdüğünü anlatarak, İstanbul'da bir usta ile birlikte Hürrem Sultan Türbesi ve Fatih Sultan Mehmet'in mezar taşı restorasyonlarında da çalıştığını belirtti.

Arslan, meslek hikayesini şöyle anlattı:

"Babamın mesleği de camdı. 8 yaşındayken dükkana gidip gelirken cam takmaya başladım. Cam süslemeleriyle ilgilenirken bu işi daha çok sevdim. Ortaokul döneminde babamla çalışmaya devam ettim ve Endüstri Meslek Lisesi Ağaç İşleri Bölümü'ne gittim. Babamla birlikte çalışmayı sürdürdüm. Daha sonra Trakya Üniversitesi Teknik Ressamlık Bölümü'nü kazandım. Üniversite yıllarında boş zamanlarımı İstanbul'daki sanatkarların yanında geçirerek kendimi geliştirdim. Mezuniyetin ardından Muğla'ya döndüm ve 2 yıl daha 9 Eylül Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okudum. Askere gittim, geldim, evlendim, hala bu mesleği sürdürüyorum."

"Cam sanatını el işçiliğiyle sürdürüyoruz"

Renkli camların birleşmesiyle oluşan vitray sanatını anlatan Arslan, "Cam işlemeciliği öz Türkçede Finisaj, Osmanlıcada Revzen-i Menkuşü, İngilizcede vitray diye geçer. Finisaj deyince kimse anlamıyor. Halk arasında herkes bu işi vitray diye bilir" diyerek üretim sürecinden şöyle bahsetti:

"Ana temamız cam sanatları. Kapı ve pencere camlarından ısıcam üretimine kadar birçok alanda çalışıyoruz. Ancak esas ağırlığımız cama sanatsal işlemeler yapmak. Sipariş üzerine çalışıyoruz ve cam sanatını el işçiliğiyle sürdürüyoruz."

Türkiye'de vitray sanatını icra eden 63 kişiden biri olduğunu dile getiren Serdar Arslan, "Ben 60 yaşındayım, daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Muğla'da tek ustayım. Bu işi öğrenmek isteyenlere elimden geldiğince öğretiyor ve katkı vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Muğla merkeze vitray sanatını zor öğrettik"

Muğla'nın sahil kesimlerinden gelen işlerin ekonomik olarak kendilerini ayakta tuttuğunu dile getiren Arslan, "Muğla'nın içine vitrayı zor öğrettik, 'Aman kırılacak bir şey değil mi bu? Buna para mı verilir' dediler. Bizi sahiller kurtardı, Marmaris, Datça, Bodrum, Fethiye ve Akyaka. Şimdi Muğla Merkez'de Ortaköy ve Yenice Gülağzı tarafından yapılan villalardan da işler geliyor" diye konuştu.

Arslan, bilgisayarlı sistemlerin bir dönem el işçiliğine olan ilgiyi azalttığını ancak kaliteli üretimin tekrar el işçiliği ile tercih edildiğini vurgulayarak, "Bir dönem bilgisayardan kes-yapıştır sistemi moda oldu. O dönemde bir duraksamamız oldu, işlerimizi etkiledi. Ancak kesip yapıştırmalı malzemeler güneşte dayanamayıp solunca insanlar el işçiliğine geri göndü. Biz işimizi sağlam ve garantili yapıyoruz. Özel boyalar kullanarak güneşe, yağmura ve soğuğa dayanıklı ürünler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arslan, her yıl kendisine Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından şehit mezarlarının yazılarının restorasyonunun işi geldiğini de belirterek, "Bazen müşterilerde el sanatı mezar taşı siparişi veriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Serdar Arslan, Menteşe, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Sanat, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'deki 63 Vitray Ustasından Biri Olan Serdar Arslan: 'Bilgisayarlı Sistemler Bir Dönem İlgiyi Azalttı, Ama İnsanlar El İşçiliğine Geri Döndü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:49:05. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'deki 63 Vitray Ustasından Biri Olan Serdar Arslan: "Bilgisayarlı Sistemler Bir Dönem İlgiyi Azalttı, Ama İnsanlar El İşçiliğine Geri Döndü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.