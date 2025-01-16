Türkiye'den 2 bin tırlık yardım malzemesi Gazze sınırında kapının açılmasını bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Türkiye'den 2 bin tırlık yardım malzemesi Gazze sınırında kapının açılmasını bekliyor

AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay tarafından gönderilen ve içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yardımlarının bulunduğu "iyilik gemilerinden" indirilen 2 bin tırlık insani yardım malzemesi Gazze'ye girmek için Mısır tarafında hazır bekliyor.

16.01.2025 12:42
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AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay tarafından gönderilen ve içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yardımlarının bulunduğu "iyilik gemilerinden" indirilen 2 bin tırlık insani yardım malzemesi Gazze'ye girmek için Mısır tarafında hazır bekliyor. İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının ardından temel ihtiyaç malzemeleri Refah Sınır Kapısı'ndan hızla Gazze'ye sokulması planlanıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den sonra havadan, denizden ve karadan abluka altına aldığı Gazze'de, 46 bin 707 kişi hayatını kaybederken, 110 binden fazla insan yaralandı.

İsrail uçakları tarafından yoğun bombardımana tutulması nedeniyle Gazze'nin güneyine göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce Gazzeli, İsrail'in Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmakta zorluk çekiyor.

Gazze'deki tüm zorluğa ve imkansızlıklara rağmen bölgede aşevi faaliyeti yürüten Türk Kızılay koordinasyonunda hazırlanan ve Mısır'ın El- Ariş Limanına ulaştırılan 2 bin tırlık yardım malzemesi, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ateşkes antlaşmasının ardından Gazze Şeridine ulaştırılmak için Refah Sınır Kapısı'nda hazır bir şekilde bekliyor.

Kızılay, söz konusu yardım tırlarının Gazze'ye ulaşmaya başlamasıyla, insani yardım malzemelerinin devamı için de yeni bir çalışma planı hazırlıyor. Yeni plana göre, ateşkesle birlikte insani yardım girişine izin verilecek olan tüm sınır kapılarından Gazze'ye yardım ulaştırmak çeşitli ülkelerle görüşmeler sürdürülüyor.

Türkiye Gazze'nin yaralarını sarmaya devam edecek

Türkiye, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu ortaya çıkan insani ihtiyacı karşılamak için Gazze'ye elinin uzatan ülkeler listesinde birinci sırada yer aldı.

Bugüne kadar, gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi ihtiyaçlardan oluşan tonlarca yükü taşıyan uçak ve gemiler, Gazze halkının ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Mısır'ın El-Ariş Havalimanına ve Limanına ulaştırıldı.

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinlileri bir an olsun yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Bu süreçten sonra da Gazze halkının yanında olunulacağına dikkati çeken Erdoğan, "Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Sivil Toplum, Orta Doğu, Kızılay, Türkiye, İyilik, Mısır, Gazze, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'den 2 bin tırlık yardım malzemesi Gazze sınırında kapının açılmasını bekliyor - Son Dakika

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