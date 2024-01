Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği PKK\'yı lanetledi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 81 ilde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 21 asker için bir basın açıklaması yaptı. Dernek, PKK terör örgütünü lanetleyerek, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını vurguladı.

Dernek, yaptığı açıklamada, PKK'nın 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarını sürdürdüğünü, son olarak Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12'si Aralık ayında, 9'u Ocak ayında olmak üzere 21 askeri şehit ettiğini belirtti. Dernek, bu menfur saldırıları lanetleyerek, her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanın başının sağ olmasını diledi.

Dernek, ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslenerek, şehitlere bir vefa borcu olduğunu düşünüyorsa, önce terör örgütünü destekleyen kimlik yoksunlarını Meclis'ten çıkarmasını istedi. Terörün bitmesi için 10 maddelik bir talep listesi sunan dernek, bu talepler arasında, baş tutanın başının kesilmesi, eli kanlı bebek katili Öcalan'ın idam edilmesi, siyasi uzantıları Meclis'te bulunduğu sürece terörün bitmeyeceği, teröristlerin ve yakınlarının mal varlıklarına el konulması, terör uzantısı partilerin yerel seçimlere katılmasına izin verilmemesi gibi hususlar yer aldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gülay Bozan yaptığı açıklamada, "Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK Terör Örgütü, cani yüzünü son olarak Kuzey Irak'da devam eden Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde, 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahraman askerimizi şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıları lanetliyoruz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun! Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 vatan evladımız şehit oldu. 21 can, 21 evlat, 21 Ocak 21 yiğit. Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün cennet vatanımızın üstüne gün aymadı, güneş doğmadı. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Bugün milletin meclisinin önünden, meclise sesleniyoruz, eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, eğer bizlere karşı samimiyseniz, önce Türkiye büyük millet meclisinin içinde terör örgütünü destekleyen, kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın. Eğer bunları yapmazsanız, baş tutanın, başı kesilmedikçe bu terör bitmez, eli kanlı bebek katili idam edilmedikçe bu terör bitmez. Siyasi uzantıları mecliste bulunduğu sürece bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el konulmadıkça bu terör bitmez. Tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Örgüt ve sempatizanlarının, siyasi uzantılarının, sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Yurt dışında yaşayan ve teröre destek verenlerin ülkeye girişleri ve tatil yapmaları engellenmedikçe bu terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa bu terör bitmez. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere, terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse bu terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam edilirse bu terör bitmez. 90 yıllarda terörle mücadele ederken, o yıllarda elimize doğan çocuklarımızı, bugün kucağımızda toprağa şehit vermemek için, bu tedbirleri almanız şart olmuştur. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal topraklarda, huzurla uyumanız için bizler, emanet ettiğiniz vatanımızı, bayrağımızı ve mukaddesatımızı gelecek nesillere koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP