Türkiye Havacılıkta Yıldız Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Türkiye Havacılıkta Yıldız Oluyor

Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta Avrupa'nın parlayan yıldızı olduğunu belirtti.

25.02.2025 16:47
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Bakan Kacır: "Türkiye savunma ve havacılıkta Avrupa'nın parlayan yıldızıdır"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye savunma ve havacılıkta Avrupa'nın parlayan yıldızıdır. Savunma sanayinde öz yeterliliği yakalamak isteyen, yüksek teknoloji yarışında hızlanmak isteyen Avrupa için Türkiye en ideal paydaş ve teknoloji ortağıdır" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde gerçekleşen, havacılık sektörünün önde gelen paydaşlarını bir araya getiren 2'nci SAHA Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı'na katıldı.

"Kendi jet eğitim uçağını, helikopterlerini üretebilen bir Türkiye var"

Türkiye'nin havacılık sanayinde erken yıllarda cesur adımlar attığını belirten Kacır, " Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi vizyoner girişimcilerimizin gayretleri, çeşitli engellerle akamete uğratılmıştı. Türkiye'nin havacılıktaki tam bağımsızlık yolculuğu, uzun yıllar boyunca kapağı açılmamak üzere rafa kaldırılmıştı. Artık gökyüzüne imzasını atan bir Türkiye var. Bayraktar, Akıncı, Kızılelma, Anka, Aksungur'uyla; silahlı insansız hava araçlarında dünya lideri, beşinci nesil savaş uçağımız Kaan'ı gökyüzüyle buluşturan; kendi jet eğitim uçağını, helikopterlerini üretebilen bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

"7 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatımıza önemli katkı sundu"

Gökyüzündeki gurur kazanımlarının Türk havacılığının adeta küllerinden yeniden doğduğunun ispatı niteliğinde olduğuna değinen Kacır, "Havacılık endüstrisinde sivil sahada da ülkemiz son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bir yolcu uçağının gövdesinde yer alan tüm parçaları üretme kabiliyetine sahibiz. Küresel havacılık devlerinin imalat ve tedarik zincirlerindeki rolünü her geçen gün perçinleyen firmalarımız, havacılık yapısallarında geçtiğimiz yıl bir milyar dolar ihracat hacmine ve 10 milyar dolar sözleşme büyüklüğüne ulaştı. 7 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatımıza önemli katkı sundu" diye konuştu.

"Küresel ölçekte üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesine sahip olduk"

Dünyanın her yerinde yolcu uçaklarının büyük çoğunluğunda; Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin izini, emeğini ve katkısını görmekten iftihar duyduğunu aktaran Kacır, "Bir uçağın kalbi neresidir dediğimizde aklımıza motor geliyor. Dünyanın en zor teknolojileri arasında yer alan uçak motoru üretiminde ülkemiz son yıllarda önemli mesafeler kat etti. Uçak motoru üretiminden bakıma, yenilikçi teknoloji geliştirmeden test ve kalibrasyona değer zincirinin farklı halkalarında çalışan 5 bini aşkın nitelikli insan kaynağımızla, küresel ölçekte üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesine sahip olduk" şeklinde konuştu.

"GÖKBEY, yerli motorumuzla uçtu"

SOM, ATMACA ve ÇAKIR gibi füze sistemlerinde kullanılan turbojet motorlarını Kale Havacılık şirketinin ürettiğini kaydeden Kacır, "TEİ tarafından helikopterler için geliştirilen TS1400 turboşaft motoru ilk uçuş testlerini başarı ile tamamladı. GÖKBEY, yerli motorumuzla uçtu. İHA'lar için geliştirilen PD170 turbodizel motoru kalibrasyon ve test faaliyetleri sonunda seri üretim aşamasına geldi. KAAN ve KIZILELMA gibi platformlarımıza entegre edilecek turbofan motorumuz TF6000'in prototipini geliştirdik" dedi.

"Türkiye savunma ve havacılıkta Avrupa'nın parlayan yıldızıdır"

Mükemmeliyetin, hassasiyetin ve koordinasyonun ön planda olduğu havacılık endüstrisinde elde edilen tüm bu başarıların takım oyunu ile kazanıldığını belirten Bakan Kacır, "Artık kimsenin reddedemeyeceği hakikat şudur; Türkiye savunma ve havacılıkta Avrupa'nın parlayan yıldızıdır. Savunma sanayinde öz yeterliliği yakalamak isteyen, yüksek teknoloji yarışında hızlanmak isteyen Avrupa için Türkiye en ideal paydaş ve teknoloji ortağıdır. Havacılık sanayinde elde ettiğimiz birikim ve deneyimi en az havacılık kadar zorlu bir alan olan uzay sanayine taşımak önümüzdeki dönemde önceliklerimiz arasında" açıklamasında bulundu.

"İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdik"

Son bir yılda; insanlı ilk uzay bilim misyonunun başarıyla tamamladığını dile getiren Kacır, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz, ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdik. Dünyada haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde; milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarlayarak ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz. İHA'larımız başta olmak üzere, pek çok kritik alanda haberleşme altyapısı sunan Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemlerinde milli çözümümüzü geliştireceğiz" diye vurguladı.

"Küresel uzay ekonomisinden aldığımız payı artıracağız"

Türkiye'nin uzay çalışmaları kapsamında bağımsızlığın teminatı olarak uzay limanı projesini de hayata geçireceklerini ifade eden Kacır, "2035'e kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması öngörülen küresel uzay ekonomisinden aldığımız payı artıracağız. Türkiye artık gökyüzünde kendi rotasını çiziyor, havacılık tarihine Türk milleti mührünü vuruyor. Bugün çalıştayımız vesilesiyle 22 yıla sığdırılan asırlık kazanımlarımızı değerlendirme, hafızaları tazeleme imkanı bulacağız. Havacılık, doğası gereği; kuralları ve prosedürleri kanla yazılmış bir alan" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin en nitelikli havacılık lisesi olacak

Bakan Kacır, Türkiye'nin en nitelikli havacılık lisesini Ankara'ya kuracaklarını belirterek, Fen Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak hayata geçirilecek projenin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için de hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Savunma, Yerel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Havacılıkta Yıldız Oluyor - Son Dakika

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