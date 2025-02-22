Türkiye Karate Şampiyonası Trabzon'da Başladı

Yerel

Haber - Esra Nur Pervan

(TRABZON) - 21 – 23 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek olan Türkiye Karate Şampiyonası açılış programı düzenlendi. 44 şehirden 499 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın finalleri ise 23 Şubat'ta yapılacak.

Açılış Programına Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıkan ve çok sayıda spor sever vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle sporu ülkenin her yerinde yapabildiklerini belirtti. Taşdemir şöyle konuştu:

"15 yıl aradan sonra ilk kez ve kalp hareketiyle Türkiye Karate Şampiyonasına hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl vefat eden Trabzonspor Onursal Başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle karate sporumuzu ve organizasyonlarımızı ülkemizin her yerinde yapıyoruz."

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise Trabzon'un bir spor şehri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"?Bugün burada, sporu her yaşta ve her durumda insanın hayatına katabilmenin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanıklık etmek için toplandık. Bir spor ve sporcu şehri olan Trabzon'da, spor kültürel bir değer olarak yıllardır etkisini sürdürmekte ve hala da şehrimizin en önemli dinamiklerinden biri olmaktadır. Bu bakımdan böyle önemli bir spor faaliyetinin içinde bulunmak bizleri de şehir olarak mutlu etmektedir. Unutulmamalıdır ki sporu yalnızca bir fiziksel aktivite olarak değil, aynı zamanda bir azim, kararlılık ve insanın sınırlarını aşma yolunda bir araç olarak da görmek gerekir. Bizler bugün burada Para Karate, İşitme Engelliler ve Veteranlar Karate Şampiyonası gibi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duymaktayız."