Türkiye Komünist Gençliği, Eski Ensar Vakfı Başkanının Üniversite Dekanlığı Atamasını Protesto Etti - Son Dakika
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Türkiye Komünist Gençliği, Eski Ensar Vakfı Başkanının Üniversite Dekanlığı Atamasını Protesto Etti

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Türkiye Komünist Gençliği üyeleri, eski Ensar Vakfı Muğla Şube Başkanı Osman Raşit Işık'ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak atanmasını protesto etti. Gençler, dekan odasının kapısına pankart astı.

15.04.2024 16:47  Güncelleme: 17:14
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ESMA TURAN

Türkiye Komünist Gençliği üyeleri, eski Ensar Vakfı Muğla Şube Başkanı Osman Raşit Işık'ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak atanmasını protesto etti. Fakülte içerisinde eylem yapan gençler, dekan odasının kapısına "Üniversitemizi, tarikatlara, cemaatlere teslim etmeyeceğiz" yazılı pankart astı.

Eski Ensar Vakfı Muğla Şube Başkanı Osman Raşit Işık, geçen hafta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dekan olarak atanmıştı. Bu atamaya kamuoyundan ve Eğitim-Sen'den tepkiler gelirken, Türkiye Komünist Gençliği üyeleri de bugün fakülte içerisinde eylem yaptı. Eylemde okunan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Daha önce Karaman'da 45 çocuğa istismar iddiası ile gündeme gelen Ensar Vakfı'nın eski Muğla yöneticilerinden Osman Raşit Işık, üniversitemiz Eğitim Fakültesi dekanı olarak atandı. Osman Raşit Işık'ın eğitimci yetiştirecek ehliyeti yoktur. Bu alanda bir liyakatı bulunmadığı doğru olmakla birlikte, sorun tek başına bir liyakat sorunu değildir. Aksine bu atamayı yapanlar açısından son derece tutarlıdır. Osman Raşit Işık ülkenin karanlığa mahkum olmasında kendisine görev biçilen bir gericiden ibarettir. Sorun göründüğünden daha derin bir sorundur. Üniversitemize liyakatsiz bir şekilde atanmış, tarikatlarla açık bir şekilde bağı bulunan vakfın eski yöneticisi Osman Raşit Işık tepesinde sermaye sınıfının durduğu bir saadet zincirinin sonucudur. Zincirin bir halkasına takılıp kalmayacak zincirin bütün halkalarının parçalanmasının yollarına bakacağız. Osman Raşit Işık, rektörlüğün önerisiyle YÖK tarafından atanmış olsa da önerenlere kimin tavsiye ettiğini, tavsiye edenlerin önünü kimlerin açtığını çok iyi biliyoruz. Bu rezaletin faili memleketin ve eğitimin gericileştirilmesinde doğrudan sorumluluk alan siyasal iktidar olsa da mimarı gericilikten çıkarı olan sermaye sınıfının bizzat kendisidir.

"MÜCADELEMİZİ AYDINLIK BİR TÜRKİYE KURANA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Siyasi iktidarın amacı, laiklik ve cumhuriyet düşmanı nesiller yetiştirerek; halkı açlık ve yoksulluğa mahküm eden sermaye sınıfının ihtiyaçlarına yönelik bir toplum yaratmaktır. Sermaye sınıfının işbirlikçisi AKP iktidarının üniversitelerimize yaşamın her alanında yaymaya çalıştıkları karanlığa geçit vermeyeceğiz. Üniversiteye bilim üretmeye gelmiş, laiklikten vazgeçmeyen, ülkenin aydınlık geleceği için mücadele eden öğrenciler olarak geçmişinde istismarlar ve açık tarikat bağlantıları olduğu bilinen vakıf adı altındaki gerici yapılarda görev almış kişilerin kampüslerimizde görevlendirilmesini reddediyoruz. Bizler, üniversitelerimize 'ziyaret' başlığı altında gelen siyasilere ya da 'seminer' başlığı altında gelen patronlara el pençe divan duran rektörler, dekanlar ya da akademisyenler değil; bizlere bilimin ve aydınlanmanın yolunu açan, biz öğrencilerin insanca yaşama hakkını savunan, laik ve bilimsel eğitimden yana olan eğitimci kadrolar istiyoruz. Türkiye Komünist Gençliği olarak üniversitelerimizde gericilikle mücadele ederken yobazların iplerini elinde tutanları unutmayacağız. Mücadelemizi eşit ve parasız, bilimsel eğitimin kamusal bir hizmet olarak tanındığı, yobazlardan kurtulduğumuz aydınlık bir Türkiye kurana kadar sürdüreceğiz."

Basın açıklamasının ardından öğrenciler, dekanın odasının kapısına "Üniversitemizi, tarikatlara, cemaatlere teslim etmeyeceğiz" yazılı pankart astı.

Türkiye Komünist Gençliği, Eski Ensar Vakfı Başkanının Üniversite Dekanlığı Atamasını Protesto Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Türkiye Komünist Gençliği, Eski Ensar Vakfı Başkanının Üniversite Dekanlığı Atamasını Protesto Etti - Son Dakika

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