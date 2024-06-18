Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Denizli'nin saklı kalan güzelliği Güney Şelalesi her yıl binlerce turisti ağırlıyor

18.06.2024 12:43
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Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Denizli'nin saklı kalan güzelliği Güney Şelalesi her yıl binlerce turisti ağırlıyor

DENİZLİ - Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi, doğan güzellikleri ve Cindere Baraj Gölü'nde yapılan tekne turlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından birisi haline geldi.

Doğasıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan Denizli, saklı kalan güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Kentin doğan zenginliklerinden olan ve birinci derece doğal sit alanı içinde yer alan Güney Şelalesi, her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün tabiat anıtı olarak tescil ettiği şelale, Denizli'nin önemli bir gezi rotası olarak da doğa tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Gizli kalmış bir güzellik olarak her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttıran Güney Şelalesi, Denizli'ye 50, Güney ilçesine ise yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şelalenin güneyinden Menderes Nehri geçiyor.

Doğal güzelliği bakımından görülmeye değer mekanlar arasında bulunan Güney Şelalesinde, suyunun kireçli olması sebebiyle şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli oluşumlar meydana geliyor. Gün doğumundan akşam saatlerine kadar fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği şelale, zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde süzülen su damlalarının oluşturduğu görüntüyle parmak ısırtıyor. Güney'e gelen yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin 23. Doğa harikası Güney Şelalesini ziyaret ederek bir tekne turuna da çıkabiliyor. 40 kişi taşıma kapasitesine sahip tekneye binen yerli ve yabancı turistler, Cindere Baraj Gölü çevresindeki eşsiz doğal güzelliğe sahip ormanları, göçmen kuşları ve doğal güzellikleri görebiliyor.

Sezonun gelmesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlamaya başladıklarını belirten işletmeci Muzaffer Çelik, "12 senedir, Güney Şelalesinde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ekibimizle birlikte gelen misafirlerimize buradaki doğan güzelliği tanıtmak için çaba harcıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz hem şelaleyi görüp hem de ailesiyle birlikte mangal yakarak farklı bir gün geçirebiliyor. Şelalenin suyu bu sene güzel. Bu aylarda artık okul turları ve grup turları oluyor. Su yükselince, teknemizle gezinti yapabiliyoruz. Teknemiz belediyeye aittir. Herkesin gelip bu doğa harikasını görmesini istiyoruz. Burası Denizli'ye 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tripolis Antik Kenti üzerinden buraya ulaşılabiliyor. Uşak tarafından Güney içerisinden levhalarımızı takip ederek gelebilirsiniz. Şelalenin suyu, dağdaki kaynaktan geliyor. Taşıma değildir, doğal sudur. Suyumuz sürekli akmaktadır. Şelalenin yüksekliği tahmini 40 metredir. Ortada mağaramız var. Mağaraya girebilir, yüzebilirsiniz. Şelalenin suyu Cindere Barajı'na dökülüyor" dedi.

Ünü duyduğu Güney Şelalesini görmek için Eskişehir'den gelen Suat Ünlü, "Şelalenin ününü duyup geldik. Çok beğendik, herkese tavsiye ediyoruz. Her gelip gidişte buraya uğrayacağız. Herkese de mutlaka buraya uğramalarını tavsiye ediyoruz" derken, eşi İrem Ünlü ise, "Şelale doğallığı ve alabalığıyla hem görsel hem lezzetli bir yer. Herkese tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Merak ettiği Güney Şelalesini görmek için eşiyle birlikte Aydın'dan gelen Uğur Güney ise "Yolumuzun üzeriydi. İsmini çok duymuştuk, gelmek bugüne nasipmiş. Tatları ve lezzetleri çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesini isteriz. Her yer su sesleriyle dolu, görsel şölenler var. Herkesin uğrayabileceği, ailecek ve çocuklarla birlikte güzel bir vakit geçirilecek ender yerlerden birisi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin 23. doğa harikası Güney Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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