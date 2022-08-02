Pandemi değerini arttırdı! Kekik yağının litresi 3.500 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Pandemi değerini arttırdı! Kekik yağının litresi 3.500 TL'den satılıyor

02.08.2022 12:49
Pandemi değerini arttırdı! Kekik yağının litresi 3.500 TL'den satılıyor

Türkiye'nin Aydın şehrinde kendiliğinden yetişen kekik pandemi ile birlikte değerlendi. Başçayır Mahallesi'nde dede mesleği kekik yağcılığı yapan Bekir Özkul, pandemiden sonra üretim kapasitesini yüzde 100 yükselttiğini ve ürettikleri kekik yağının litresini 3 bin 500 TL'ye suyunu ise 35 TL'ye sattıklarını belirtti.

Ata mesleği kekik yağcılığı sürdüren Bekir Özkul, sadece parası için değil insanlara faydalı olmak için bu mesleği seçtiğini belirterek pandemiden sonra kekik suyu ve yağı üretiminin de tüketiminin de yüzde 100 oranında arttığını söyledi. Kısa süre öncesine kadar hiçbir ekonomik değeri olmayan ve Aydın dağlarında kendiliğinden yetişen ve kullanılmadığı için de daha sonra kuruyan kekikler bölge insanı için iş tüketenler için ise şifa kaynağı oldu.

Pandemiyle birlikte altın gibi değerlendi! Litresi 3.500 TL'ye satılan kekik yağında siparişlere yetişemiyor

MESLEK BABADAN OĞULA GEÇİYOR

Mesleği Babası Ömer Özkul'dan, babasının da dedesi Ali Özkul'dan devraldığını belirten Bekir Özkul, "Dedelerimiz Isparta'da gülsuyu ve gülyağı üretirmiş. Yaklaşık 70 yıl önce Aydın'ın kekiğini değerlendirmek için Isparta'dan Aydın'ın Köşk ilçesinin Başçayır köyüne gelmiş. Burada özel yöntemlerle kekik yağı ve kekik suyu çıkarmaya başlamış daha sonra mesleği dedemden babam devralmış şimdi de ben yürütüyorum" dedi.

Pandemiyle birlikte altın gibi değerlendi! Litresi 3.500 TL'ye satılan kekik yağında siparişlere yetişemiyor

"ÇOK FAYDALI BİR İŞ YAPIYORUZ"

Kekik suyu ve kekik yağının pandemiden sonra çok kıymetlendiğini belirten Bekir Özkul "Üretimimizi damıtma sistemiyle yapıyoruz. Atalarımızdan kalma kazanlarımızda üretimimizi sürdürüyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Kekik suyunun mideye çok faydası var. Kekikyağının ise her şeye faydası var. Hatta ilaçlardan daha faydalı olduğu söyleniyor o yüzden çok tercih ediliyor. İşimden oldukça memnunum. Bu işi bizden başka bu sistemle yapan yok. Fabrika usulü yapanlar var. Köylüden şehirdekiler ve baharatçılar alıyor. Sıcaktan dolayı üretim biraz zor oluyor ama çok faydalı bir iş yaptığımıza inanıyoruz ve mesleğimi devam ettirmek istiyorum" dedi.

Pandemiyle birlikte altın gibi değerlendi! Litresi 3.500 TL'ye satılan kekik yağında siparişlere yetişemiyor

AFRİKA'YA AÇILACAKLAR

Üretimlerinin tamamen doğal olması nedeniyle ADÜ Teknokent içerisinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma'nın HBX-2371 adlı ürünü için özel üretimde yapttıklarını ifade eden Özkul, önümüzdeki süreçte Afrika'ya açılacaklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pandemi değerini arttırdı! Kekik yağının litresi 3.500 TL'den satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pandemi değerini arttırdı! Kekik yağının litresi 3.500 TL'den satılıyor - Son Dakika
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