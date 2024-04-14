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Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Türkiye\'nin Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Batı bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Marmara, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bazı illerde ise hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıklar şu şekildedir: Ankara parçalı bulutlu 21, İstanbul parçalı ve az bulutlu 22, İzmir parçalı ve az bulutlu 28, Adana parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya parçalı ve az bulutlu 28, Samsun parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Trabzon parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Erzurum parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Diyarbakır parçalı, yer yer çok bulutlu 23.

14.04.2024 08:57  Güncelleme: 09:00
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ükemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Marmara, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Tabzon : Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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