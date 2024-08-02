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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında havadan görüntülendi.

Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi Abdülhamid Han, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi Zeytinburnu açıklarında bekliyor. Karadeniz'de doğal gaz ve petrol kaynağı arayacak olan geminin saat 15.00 itibariyle Boğaz'dan geçmesi öngörülürken, Zeytinburnu açıklarında bekletilen gemi havadan görüntülendi. - İSTANBUL