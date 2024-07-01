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Türkiye'nin yerel zenginlikleri "Anadolu'dakiler" projesiyle tanıtıldı

DENİZLİ - Anadolu'da toprağın bereketini, kültürel birikimi ve ellerin becerisini yeniden keşfederek insanlığın hizmetine sunmayı amaçlayan "Anadolu'dakiler" projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

Anadolu'da toprağın bereketini, kültürel birikimi ve ellerin becerisini yeniden keşfederek insanlığın hizmetine sunmayı amaçlayan "Anadolu'dakiler" projesi düzenlenen programla tanıtıldı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile 81 ilden gelen zanaatkarlar ve sanatçılar katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek tarafından kültürel mirası ve geleneksel yöntemleri korurken sürdürülebilir üretimle kaynakları koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı desteklemeye yönelik Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajansları ile birlikte hazırlanan 'Anadolu'dakiler' projesi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada yerel ürünler ile coğrafi işaretlerin önemine vurgu yaparak, bu kapsamda kalkınma ajansları ile bölge kalkınma idarelerinin bugüne kadar verdiği desteklere dikkat çekti. Kacır, bu kurumların Bakanlık koordinasyonunda yeşil dönüşümden kaynak verimliliğine, kadın ve genç girişimciliğinden KOBİ'lere, yerel ürünlerin geliştirilmesinden eğitim ve mesleki gelişim gibi sosyal kalkınma programlarına kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü belirtti ve "Anadolu'dakiler" projesi kapsamında 81 ilin tamamında uygulanacak SOGEP-Anadolu'dakiler Destek Programı'nın müjdesini verdi.

Emine Erdoğan ise, yürütülen projeye dair yaptığı konuşmada, "Bu projeyle Anadolu'muzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yeniliklerle günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu anlamlı projenin her bir destekçisi, insanlığın asırlardır ilmek ilmek dokuduğu Anadolu medeniyeti kumaşına kendi ipliğinden bir düğüm atacak, yaşatmak istediğimiz mirası daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Bizi biz yapan Anadolu, toprakla buluşarak berekete, soframıza erişerek birikime, kalbimizden dökülerek beceriye dönüşür" diye konuştu.

Emine Erdoğan, projenin tanıtımına yönelik hazırlanan ve TR32 Bölgesi'nden Buldan Bezi, Yeşilyurt Bürümcük dokuması ile yerel lezzet tarhanaları da olmak üzere el dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadolu'dakiler" sergisini de gezdi.

Anadolu'dakiler Sergisi'nde Güney Ege Bölgesi'nden Buldan Bezi, Yeşilyurt Bürümcük Dokuması, Muğla Tarhanası ve Denizli Top Tarhana, Muğla yöresine özgü Datça ve Belen kahveleri, Aydın İncir Çekirdeği Kahvesi, Aydın Bozdoğan yöresi Çam Fıstığı, Aydın'ın Köşk ilçesinde yetişen kestane ve kestane tatlısı, Söke Pamuğu, Denizli Kekiği, kekik suyu, nane ve lavanta yağı, Denizli coğrafyasında yetişmiş ürünlerin meyve pestili ve cips haline getirilmiş ürünleri yer aldı.

Düzenlenen programa TR32 Bölgesi'nden Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ile ilgili ajans personelinin yanı sıra bölge illerinden sanatçı, zanaatkar, gastronomi uzmanı, belediye, ticaret odası, kooperatif, esnaf odası vb. kurumlardan temsilciler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ünvanlı dokuma ustaları, bakırcılık ustası, sipsi sanatçısı ve ayakkabıcılık vb. yüzyıllardır devam eden zanaatleri devam ettiren temsilciler Aydın, Denizli ve Muğla'nın binlerce yıldır devam ettirilen geleneksel ve kültürel ürünlerini ziyaretçilere tanıttılar.