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Türkiye, pirinç ithalatında rekor kırdı - Son Dakika
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Türkiye, pirinç ithalatında rekor kırdı

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin bu yıl pirinç ithalatında rekor kırdığını belirterek, çeltikte destekleme priminin hala 10 kuruş olduğunu ve üretim rekoru kırılması gereken bir dönemde ithalat rekoru kırıldığını söyledi.

12.12.2023 - 16:55,
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Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, devletin bu yıl pirinç ithalat rekoru kırdığını belirterek, "Çeltikte destekleme primi hala 10 kuruş. Kaç yıldan beri… Türkiye üretim rekoru kırması gerekirken maalesef ithalat rekoru kırarak son 30 hatta 100 yılın en yüksek pirinç ithalatını yaptı" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Kırcasalih beldesinde çeltik üretimi yapan Rıdvan Kılıç'ın sorunlarını dinledi.

"SENİ UNUTTULAR"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye İstatistik Kurumu pirinç ve çeltik ithalat verilerini açıkladı. Geçtiğimiz yıla göre tam 5 kat pirinç ithalatı yapılmış. Türkiye pirinç üretimi yaklaşık 500 bin ton, 500 bin ton da ithalat yapılmış. Yani ihtiyacımızın 300 bin ton fazlası ithalat yapılmış. Geçen sene kaç paraya sattın? Biz bu pirinç ithalatına 400 milyona yakın para ödedik. Sen daha pirinçleri satamadın mı? Türkiye çok yüksek miktarda orta taneli pirinçlerden, nerelerden ithalat yaptı biliyor musun? Hindistan'dan, Çin'den bu tip ülkelerden ithalat yaptı. Sen akla gelmedin. Seni unuttular. Çeltikte destekleme primi hala 10 kuruş. Kaç yıldan beri… Türkiye üretim rekoru kırması gerekirken maalesef ithalat rekoru kırarak son 30 hatta 100 yılın en yüksek pirinç ithalatını yaptı."

"DESTEKLEME PRİMİ HEP AYNI"

Üretici Kılıç da şunları kaydetti:

"Geçen seneyle fiyatlar aynı. İcarım pahalandı, akaryakıt, gübrem, ilacım biçimim, kurutmam pahalandı. Benim fiyatım aynı. 17 lira, bu sene de 17 lira. Bana para kalmadı. Paramı çaldılar. Bir kısmını sattım ama gerisini alan yok. Orta taneyi arayan yok. Bize destek verseler daha da kalitelisini, daha çok üreteceğiz. Çeltik destekleme primi hep aynı."

Türkiye, pirinç ithalatında rekor kırdı
Kaynak: ANKA
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