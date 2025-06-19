'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi

\'Türkiye Şehitlerini Anıyor\' programı Çanakkale Deniz Müzesi\'nde gerçekleştirildi
19.06.2025 11:26
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Çanakkale'de aziz şehitlerin göstermiş oldukları kahramanlık, cesaret ve fedakarlıkları anmak, hatıralarını yaşatmak ve şehit ailelileri ile olan bağları güçlendirmek maksadıyla başlatılan 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı, Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale'de aziz şehitlerin göstermiş oldukları kahramanlık, cesaret ve fedakarlıkları anmak, hatıralarını yaşatmak ve şehit ailelileri ile olan bağları güçlendirmek maksadıyla başlatılan 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı, Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programda, Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben dualarla anıldı.

Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut ve ağabeyi Ali Haşim Özben, daire müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı öncesinde Çanakkale Deniz Müzesi hakkında bilgi veren Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Dz. Alb. Serhan Aras, "Bugün ilk defa Çanakkale Deniz Müzesi'nde Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Şehitlerini Anıyor Programı icra edilecek. Arkamda görmüş olduğunuz Uluçali Reis denizaltısı 9 bölmeden oluşmakta ve Dumlupınar denizaltısına en çok benzeyen denizaltılardan biri. Dumlupınar denizaltısı 4 Nisan 1953'te Çanakkale Nara açıklarında Bir İsveç şilebi ile çarpışıp batmış olan ve tarihe vatan sağ olsun diyen şehidimizin adını altın harflerle yazmış olan bir denizaltı. Bugün bu programda bu denizaltı da görev yapan ve vatan sağ olsun diyebilme yürekliliğini gösteren Deniz Astsubay Gedikli Çavuş Selami Özben. Ancak tüm şehitler adına bugün Selami Özben'i, onun ailesinin katılımıyla burada anacağız. Burada bütün şehitlerimizi yad edeceğiz. Ruhları şad olsun. Çanakkale Deniz Müzesi, Milli Savunma Bakanlığı 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' Programını burada icra etmekten ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkasını tüm halkımızla burada buluşturmaktan büyük bir gurur duymaktadır" dedi.

Ardından 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı geçildi. Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Öğretmen Albay Tolga Hasan Bezek Çanakkale Savaşları ve Dumlupınar denizaltısı ile ilgili hatıratlardan kesitler sundu. Anma programı, Çanakkale Deniz Müzesinde düzenlenen program sancağın tören alanına gelmesiyle başladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben'in ağabeyi Ali Haşim Özben tarafından Şehit Mehmet Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı Atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Programda, Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben anıldı.

Programda konuşan Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut, çok heyecanlandığını ve duygulandığını belirterek, "Bizlere değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum çok üzüldüm, ama çokta mutlu oldum" dedi. Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut konuşmasının devamında Şehit ağabeyi Selami Özben'in, "Bu denizler uğruna ölürsem bir gün, sakın arkamdan ağlama. Kefen bilmeyen bu ölüm, ardıma gözyaşı da akıtma. Ben öleceğim elbet bugün değilsem yarın, o gün arkamdan ağlama sakın. Mehmet Selami ateşler içinde yandı. Sonu gelmeyen bir dumandı. Ne olur mezar bir parçacık cevap ver, şu inleyen sesime son sözlerim yanılsın. Gedikli tarihte" diyerek yazdığı şiiri okudu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Dumlupınar Denizaltısı Şehidi Gedikli Çavuş Mehmet Selami Özben'in kız kardeşi Günaydın Tezbulut tarafından onur kütüğüne künye çakıldı. Şehidin ailesine onur belgesi, şehit ecdat rozeti ve katılım belgeleri takdim edilmesi ve Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in şehitler için dua ettirmesinin ardından 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı sona erdi.

Program sonunda konuşan Kore Gazisi Ahmet Sezer ise, "Çok güzel program oldu. Beğendik, çok sevindik. Bana bir çuval altın verseler, bu kadar memnun olmazdım" diye konuştu.

'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programının ardından Çanakkale Deniz Müzesinde Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından halkın davetli olduğu bir konser verildi. Konser, Armoni Mızıkası Komutanı Bando Albay Levent Türkel yönetiminde, Muhterem Birlik Komutanı Emir-i Alem Bando Albay Deniz Ergün tarafından yönetildi.

Mehter ve Armoni potpurisi ile başlayan konserde Plevne Marşı, Çanakkale Türküsü, Ah Bir Ataş Ver, Bu Bayrak ve Vatan Marşı adlı eserler seslendirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programı Çanakkale Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

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