Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Ödül Töreni

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD)'nin her yıl düzenlediği ve bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen "2023 yılı İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni'nde konuşan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Türkiye'de 120 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor. Bu 120 bin kişinin yaklaşık 20 bini sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor" dedi.

Bir yıl boyunca sigaraya karşı savaşta en çok katkı sunanların ödüllendirildiği gecede iş, sanat, siyaset, akademi ve STK camiasından isimler yer adı. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Kampüsü Orgeneral Necdet Timur Oditoryumu'nda gerçekleştirilen törende, İstanbul Valisi Davut Gül'e sigaraya karşı verdiği hizmetlerden dolayı "İnsanlığın Gerçek Dostları Özel Ödülü" verildi.

Konuşmasına sigaranın maddi ve manevi zararları olduğunu söyleyerek başlayan Gül, "Lüks ve pahalı sigara içmenin bir zenginlik göstergesiymiş gibi bilinçaltına yerleştirilmesi yanlış. Hiçbirimiz, evladınızın sigara içmesini istemez. Evladınız sizin için çok kıymetli ve onun zararlı alışkanlıklara bulaşmasını istemezsiniz ama çocuğunuz için istemediğimizi bile bile bir şekilde etkisinde kalarak kendimiz yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de, 120 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor"

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada yaklaşık 8 milyon insanın sigaradan öldüğünü belirten Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "2025 yılında bu rakam 10 milyon olacak arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de, 120 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor. Yani küçük çaplı bir şehir yok oluyor. Bu 120 bin kişinin yaklaşık 20 bini sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Yani pasif içici. Tam bu noktada sizlere çok önemli bir görev düşüyor. Biliyorum sigara içmiyorsunuz ama lütfen yanınızda sigara içittirmeyiniz." dedi.

Açılış konuşmaların ardından sigaraya karşı savaşta en çok katkı sunanlara ödülleri takdim edildi.

Törende, İnsanlığın Gerçek Dostları Özel Ödülü'ne İstanbul Valisi Davut Gül layık görüldü. Gül'e, ödülü Doç. Dr. Aydın tarafından takdim edildi.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayer, TRT İstanbul Bölge Müdürü İbrahim Bulut, Erzincan Avcı Köyü Muhtarı Hüseyin Avcı da "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri"ni aldı.

Teşekkür Ödülleri de törende sahiplerine verildi. "BOTAŞ'lılar Sigarayı Bırakıyor Kampanyası"yla BOTAŞ, Mavi Bayrak Türkiye Projesi ile Sigara Yasaklı Plajlar projesiyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, 9 yıldır süregelen destekleriyle Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ödüle layık görüldü. Ödüller firma yetkililerine takdim edildi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kırtay, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şube Başkanı Kadir Dikici de Teşekkür Ödülü'nü almaya hak kazandı.

"100. yıl Ankara Sunumu" isimli defile yapıldıktan sonra tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL